Cuneo porta a casa un solo set da Porto Viro

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo non riesce a portare a casa più di un set da Gara 1 dei Quarti della DelMonte® Coppa Italia Serie A2 in casa di Porto Viro. Domenica 5 maggio alle ore 19.00 si terrà Gara 2 a Cuneo, dove i cuneesi dovranno vincere da 3 punti per tentare il tutto e per tutto nel Golden set e provare a passare il turno ed accedere alla Final Four che si terrà proprio a Cuneo l’11 e il 12 maggio.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Dukic schiacciatori; Staforini (L).

Coach Morato schiera: Garnica palleggio, Barotto opposto, Barone e Zamagni al centro, Tiozzo e Sette schiacciatori; Morgese (L).



Al termine della partita Coach Battocchio: «Abbiamo sbagliato troppo, loro in questo momento ci sono superiori sotto quasi tutti gli aspetti, quindi se commettiamo errori diventa difficile. Il rammarico è di giocare punto a punto e poi non appena gli avversari fanno un break, noi si va in difficoltà. Servirà completamente un altro tipo di partita domenica».



Prossimo appuntamento con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, domenica 5 maggio alle ore 19.00 a Cuneo per Gara 2 dei Quarti DelMonte® Coppa Italia Serie A2. Prevendita attiva su Liveticket.it



Delta Group Porto Viro 3

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 1