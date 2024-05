College Basketball inizia alla grande le Finali Nazionali U19 Eccellenza

La CRT Group parte un po’ contratta contro Trento, ma esce alla distanza vincendo con decisione 80-65, trascinata dai 17 di Ferrari e dai 16 punti conditi da 16 rimbalzi di D’Amelio. La seconda sfida della fase a gironi è un monologo biancoblu: la Tiber Roma prova ad arginare a più riprese la fisicità e il talento della CRT Group, che tuttavia fa il vuoto vincendo 107-57. Infine, nella decisiva sfida contro EA7 Olimpia Milano, College parte bene guidata da un ottimo Zanetti, ma si fa riacciuffare in due occasioni. Dopo il 38-38 della pausa lunga i biancoblu si presentano in campo siglando un devastante parziale che tramortisce Milano. La reazione meneghina arriva, ma College in difesa è solidissima e il 75-53 finale ne è la prova (Ferrari 20, Trucchetti 19).

Oggi giorno di pausa per la CRT Group, che domani sfiderà nei quarti di finale la vincente dello spareggio tra Francavilla e Derthona Basket.

I TABELLINI degli incontri

Dolomiti Energia Trento – College Basket Borgomanero 65-80

Parziali (22-11, 16-20; 15-24, 12-25)

Trento: Dorigotti, Savio 25 (4/6, 5/10), Triggiani T. 2 (2/2, 0/2, 0/4), Cattapan 11 (2/5, 1/7), Diarra 10 (2/3, 2/3), Acunzo 2 (1/1), Guerrini, Triggiani V. 2 (2/2), Iobstraibizer ne, Zanella, Frigerio 3 (1/2), Placinschi 10 (5/13, 0/1). All. Gilmozzi

Borgomanero: Trucchetti (0/3, 0/2), Giustina, Ferrari 17 (5/10, 2/7), D’Amelio 16 (7/13, 0/1), Andretta, Zanetti 14 (2/4), Bazan 16 (4/13, 2/2), Broggi 9 (3/7, 1/1), Osagie ne, Jasarevic ne, Barzon, Pillastrini 8 (2/5, 1/2). All. Villa

College Basketball Borgomanero – U.S. Tiber Basket 107-57

Parziali (38-20, 25-13, 25-12, 19-12)

Borgomanero: Trucchetti 15 (1/2, 4/8), Giustina 6 (3/3, 0/1), Ferrari 16 (5/7, 1/1), D’Amelio 9 (4/8, 0/2), Andretta 7 (3/8), Zanetti 20 (8/9, 1/2) , Bazan 16 (2/3, 3/5), Broggi 2 (1/3, 0/2), Osagie (0/1, 0/2), Jasarevic 6 (0/2, 2/7), Barzon 4 (2/3), Pillastrini 6 (3/4, 0/2) All. Villa

Roma: Pozzi 7 (1/5, 1/3), Piazza C. 4 (1/4, 0/2), Piazza N. 11 (1/4, 2/4), Kavosh 3 (0/2, 1/3), Gentile 4 (2/4), Terzoni 2 (1/4, 0/4), Odorisio 10 (2/6, 2/8), Avino (0/1), Della Corte 4 (2/4), Checchi (0/2), Capasso 12 (4/10, 1/2), Cobzac (0/1) All. Antonelli

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano – College Basketball Borgomanero 53-75

Parziali (22-22, 16-16, 7-18, 8-19)

Milano: Alberti, Casella 7 (1/6, 1/3), Miccoli 4 (2/5, 0/3), Karem 3 (0/1, 1/3), Toffanin 2 (1/5, 0/1), Suigo 9 (4/9, 0/2), Lonati 9 (3/4, 1/6), Garavaglia 6 (3/8, 0/2), Badalau 4 (2/5, 0/4), Van Elswyk 7 (3/5, 0/1), Zampieri (0/1), Marcucci 2 (1/5, 0/1) All. Catalani

Borgomanero: Trucchetti 19 (2/4,5/8), Giustina (0/1), Ferrari 20 (6/12, 1/4), D’Amelio 2 (1/6, 0/1), Andretta 3 (1/1 da tre), Zanetti 13 (5/12, 0/2), Bazan 11 (4/7, 0/5), Broggi 3 (1/3, 0/2), Osagie 2 (1/2, 0/1), Jasarevic ne, Barzon 2 (1/1), Pillastrini (0/3, 0/2). All. Villa