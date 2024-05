Biella Rugby: ultima di campionato contro Rugby Parma

L'ultimo impegno della stagione, per la squadra di massima categoria del Biella Rugby , è in programma domenica sul campo di Rugby Parma . Obiettivo promozione già raggiunto per i biellesi, acque tranquille per Rugby Parma rimasta da tempo fuori dai giochi di alta classifica e che occupa ora il quart’ultimo posto della classifica. La vittoria 50-16 per Biella nella gara di andata lascia ipotizzare, sbadatamente, un match tranquillo in occasione del ritorno. Da considerare il ricordo della stagione passata che aveva visto i gialloverdi vincere con facilità il primo confronto, sul campo di casa, ma subire pesantemente il secondo giocato al Banchini di Parma.

L’head coach Alberto Benettin: «Giocheremo l’ultima partita fuori casa, sul campo di Rugby Parma, un campo difficile che nella passata stagione ci ha dato una grossa delusione, per questo il nostro obiettivo per domenica sarà cancellare questo triste ricordo, ma tenerlo come stimolo per fare una grande partita che andrà a sigillare una stagione tutto sommato soddisfacente. Faccio un inciso sulla nostra ultima vittoria spuntata in casa domenica scorsa contro Cus Milano: ho gradito molto l’atteggiamento dei ragazzi che è sempre stato ‘quello giusto’, quello di una squadra che ha voglia di lottare dal primo all’ultimo secondo. Con Parma voglio ritrovare lo stesso atteggiamento. So che sarà una partita molto difficile e fisica, ma daremo tutto quanto per portarla a casa».

Kick off alle ore 15.30.

Serie A. XXII giornata – 05.05.24. Cus Torino - Rugby Noceto; Parabiago - Asd Rugby Milano; Calvisano – Amatori & Union Milano; Rugby Parma - Biella Rugby; VII Rugby Torino – Amatori Alghero; Cus Milano - Monferrato.