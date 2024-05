Campus Piemonte annuncia l’ingresso in società di Enrico Anghilante

Inizia a lavorare come imprenditore durante il periodo degli studi in giurisprudenza affermandosi nel campo della comunicazione innovativa, fondando la webagency “More News”, con una rete di 11 testate editoriali che coprono Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Montecarlo & Costa Azzurra). Inoltre, è grande appassionato di sport ed ha creato SportConnext rivolta al marketing ed alla comunicazione in questo settore. Ha lavorato con realtà di tennis, pallanuoto e pallavolo, tra cui il Cuneo Granda Volley di Serie A1. Grazie alla sua esperienza nel marketing e nel settore dello sport sarà un grande valore aggiunto per Campus.

«La mia partecipazione al progetto Campus Piemonte - spiega Enrico Anghilante - è motivata dalla possibilità di applicare la nostra esperienza in modo attivo e significativo, grazie anche a SportConnext, specializzata nella creazione, gestione e progettazione di sponsorizzazioni, position branding e sviluppo business nel settore sportivo, così ci impegniamo a portare valore aggiunto, promuovendo un legame solido tra sport e territorio».

Un benvenuto, dunque, in Campus Piemonte ad Enrico Anghilante, con l’augurio di poter costruire insieme nuovi stimolanti progetti!