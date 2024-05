Grande successo del Torneo Langhe Roero 2024!

Nello scorso weekend (da venerdì a domenica) è andata in scena la terza edizione delle manifestazione che coinvolto oltre 400 atleti e allenatori di ben 30 squadre arrivate sul territorio da tutta Italia. Gli otto Comuni di Alba, Carrù, Cherasco, Corneliano d’Alba, Dogliani, Farigliano, La Morra e Guarene hanno accolto oltre un migliaio di persone tra atleti, allenatori famiglie ed accompagnatori. Il torneo ha visto protagonisti gli U13 maschili, e gli Esordienti maschili e femminili. Sono stati tre giorni intensi con tantissime partite, gioco e divertimento per tutte le bambine e i bambini coinvolti!

A curare l’evento sono state le due società organizzatrici Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Farigliano, sotto la sapiente guida di Franco Zimbardi. Ed a partecipare sono state squadre davvero da tutta Italia, da Bergamo a Roma, da Portogruaro (Veneto) a Forlì 8Emilia Romagna), ed ancora da Pegli (Liguria) a Torino. L’evento è stato un grande successo per partecipazione ed entusiasmo ed ha battuto un nuovo record di atleti coinvolti.

A chiudere la tre giorni sono state, come detto, le premiazioni (Under 13 a Farigliano, Esordienti maschile ad Alba ed Esordienti femminili a Cherasco). Tra grandi sorrisi, applausi e in un clima di festa sono partiti i titoli di coda sull’edizione del 2024 e l’appuntamento per tutti è per i 2025!