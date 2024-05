BEA Chieri: parte domani la finale playoff

Parte domani la Finale Playoff per la Prima Squadra BEA Chieri , allenata da Coach Franz Conti e, per il secondo anno consecutivo, qualificata per l'atto finale del massimo campionato regionale. Un motivo d'orgoglio per tutta la società chierese, che si conferma al vertice della pallacanestro piemontese e continua il proprio percorso di crescita e sviluppo sul territorio.

Dopo la vittoria nei quarti di finale con CUS Torino e in Semifinale con Arona Basket, la Finale vedrà i chieresi contrapposti al Don Bosco Crocetta Torino, in una serie al meglio delle cinque gare con in palio un posto nella prossima Serie B Interregionale.

Si inizia domani, sabato 4 maggio, alle 21,15 al PalaBallin di Torino, che ospiterà anche Gara 2 (sabato 11 maggio, ore 21,15). La serie si sposterà al PalaGialdo di Chieri (Str. San Silvestro 35) per Gara 3 in programma domenica 19 maggio alle 18,30, teatro anche dell'eventuale Gara 4 (domenica 26 maggio, ore 19,30). Per l'eventuale bella si tornerà al PalaBallin, sabato 1 giugno alle 21,15.

Coach Franz Conti: «Negli ultimi mesi la nostra squadra è cresciuta in modo esponenziale e si è guadagnata meritatamente la possibilità di giocare di nuovo la Finale. Come noi, Don Bosco Crocetta è stata la squadra rivelazione dei PlayOff e ha dimostrato di essere arrivata a questo punto della stagione in piena forma mentale e fisica. Sarà un'avversaria molto tosta, ma siamo pronti per affrontarla al meglio e dare il massimo».

Il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne: «La qualificazione alla Finale PlayOff certifica ancora una volta la qualità del lavoro svolto. Come sempre negli ultimi anni, siamo tra i migliori del campionato, pur non avendo a disposizione i budget più elevati. Riusciamo a colmare questo gap grazie all'instancabile lavoro della nostra struttura, formata da persone di grande passione e di grande competenza. A prescindere dall'esito di questa Finale, siamo orgogliosi di tutte le persone che rendono vincente la nostra struttura».