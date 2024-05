Cuneo Volley in Final Four Regionale Under 17

Domenica 5 maggio andrà in scena la Final Four Regionale Under 17 maschile e i Fiöi della LabTravel Cuneo Rossa allenati dai coach Mario Barbiero e Gianpiero Tassone, dopo aver già conquistato il Titolo di Campioni Under 17 Territoriali, proveranno a raggiungere la Finale che consegnerà il Titolo regionale e di conseguenza l’accesso alle qualificazioni delle Finali Nazionali di categoria.