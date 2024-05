È tempo di Playoff: Torino-Trieste, domenica in campo per Gara 1

La Reale Mutua Basket Torino , classificata come quarta testa di serie del Girone Verde, inizierà la sua postseason con un primo turno assolutamente non banale e che, anzi, si preannuncia come una delle serie più equilibrate, incrociando la Pallacanestro Trieste arrivata quinta nel Girone Rosso. Si comincia con Gara 1 – serie al meglio delle 5 partite – questa domenica 5 maggio alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino).

Torino arriva ai playoff dopo una regular season in cui la squadra di coach Franco Ciani ha confermato la propria solidità, conquistando la quarta piazza nel Girone Verde e aggiudicandosi quindi il vantaggio del campo nel primo turno della postseason dopo aver chiuso la stagione regolare con un bilancio di 20 vittorie e 12 sconfitte (62.5% di vittorie), sfruttando in modo particolare il proprio fattore campo con 12 vittorie e 4 sconfitte sul parquet del Pala Gianni Asti. La fase a orologio non si è chiusa nel migliore dei modi, con diverse battute d’arresto anche a causa di alcuni problemi fisici che hanno impattato sul rendimento della formazione gialloblù, ma la squadra torinese ha utilizzato le ultime due settimane di sosta per ricaricare le batterie e per lavorare in vista dell’appuntamento dei playoff.

«I playoff racchiudono l'essenza del nostro campionato,» afferma coach Franco Ciani in vista dell’inizio della serie contro Trieste. «Ci giochiamo un primo turno molto impegnativo contro Trieste, una squadra che ha vissuto una stagione travagliata anche a causa di infortuni che l'hanno colpita in diverse fasi della stagione, ma che oggi con l'organico al completo è una squadra estremamente duttile e pericolosa. Noi abbiamo svolto un lavoro specifico in queste settimane per ritrovare la condizione fisica in vista di questo appuntamento. Siamo consapevoli che non tutti saranno al top della condizione, ma confidiamo che il clima che si respira nei playoff possa aiutare a superare le difficoltà in chiave fisica. Iniziano le battaglie dove è vietato sbagliare, siamo giunti al momento decisivo della stagione sotto il profilo dell'impatto emotivo e della qualità di gioco.»

«Siamo arrivati nella fase in cui ogni singolo possesso assume un’importanza completamente maggiore,” afferma il playmaker gialloblù Luca Vencato. “Per aggiudicarsi una serie playoff bisogna vincere tre partite su cinque, perciò si alza sempre di più l’intensità fisica e tecnica, inoltre l’impatto emotivo è nettamente superiore a quello di un impegno di regular season.»

Injury Report

In miglioramento le condizioni fisiche di Simone Pepe e Niccolò De Vico, reduci rispettivamente da infortuni alla caviglia sinistra e alla spalla destra. I giocatori hanno ripreso progressivamente ad allenarsi con la squadra e lo staff tecnico gialloblù conta di avere entrambi i giocatori a referto per Gara 1.

GLI AVVERSARI

Una formazione indicata inizialmente come una delle principali favorite della vigilia per talento e potenziale, Trieste ha però riscontrato più difficoltà del previsto nel trovare continuità di rendimento nel corso della regular season – 18 vittorie e 14 sconfitte per raggiungere il quinto posto nel Girone Verde – anche a causa di una rotazione rimaneggiata a seguito degli infortuni che hanno colpito la squadra in diversi momenti del campionato, mettendo temporaneamente fuori gioco anche giocatori di grande spessore come Justin Reyes e Giovanni Vildera. L’ala americana è il principale punto di riferimento dello scacchiere di coach Jamion Christian: un atleta in grado di viaggiare in doppia doppia di media nella prima fase (18.5 punti e 10.3 rimbalzi) e che dopo uno stop di due mesi sta riprendendo la sua condizione ottimale.

Quanto a Vildera, il lungo italiano si era fermato nell’ultimo mese dopo una stagione da protagonista, soprattutto nella prima metà della fase a orologio in cui ha viaggiato a 14 punti e 7 rimbalzi di media. I due giocatori sono tornati a disposizione di coach Christian, il quale per i playoff potrà fare affidamento su un roster al completo che garantisce grande profondità e che presenta diversi nomi importanti. Michele Ruzzier e Ariel Filloy sono due giocatori che non hanno bisogno di presentazioni e che hanno alle spalle tante stagioni ad alti livelli. A completare il reparto esterni, oltre all’esperienza di Ruzzier e Filloy c’è la freschezza di un rookie di talento come Eli Brooks (14.8 punti, 5.6 rimbalzi e 3.6 assist nella fase a orologio), oltre al veterano Stefano Bossi. Sotto canestro, Francesco Candussi è un lungo di esperienza e grande tecnica. Al suo fianco, con l’assenza temporanea di Reyes e anche di Vildera, nel corso della fase a orologio ha trovato spazio in posizione di 4 il classe 2000 Lodovico Deangeli. In rotazione anche due ali esperte: Luca Campogrande e Giancarlo Ferrero.

LO SCONTRO DELLA REGULAR SEASON: TORINO-TRIESTE 103-91 (22 marzo 2024)

Torino e Trieste si sono già affrontate al Pala Gianni Asti durante la fase a orologio: i gialloblù di coach Ciani vinsero per 103-91 in un match che però può dare poche indicazioni e chiavi di lettura in vista della prossima serie di playoff, viste le diverse assenze da entrambi i lati che avevano caratterizzato la gara dello scorso 22 marzo (per Torino mancava Kennedy, mentre i giuliani erano senza Reyes e Vildera).

TORINO-TRIESTE, PLAYOFF GARA 1 – INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili in prevendita online su Vivaticket oppure al Pala Gianni Asti il giorno della partita (domenica 5 maggio) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.15 fino a 15 minuti dopo l’inizio della gara (ore 18). Sono acquistabili non solo i biglietti per Gara 1 ma anche quelli per Gara 2 e i pacchetti per

assistere ad entrambe le partite.

DIRETTA STREAMING

Gara 1 tra Torino e Trieste sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram, Threads e X, e Basket Torino Official su Facebook).

IL CALENDARIO DELLA SERIE

Gara 1: Domenica 5.5.2024, ore 18 al Pala Gianni Asti

Gara 2: Martedì 7.5.2024, ore 20.30 al Pala Gianni Asti

Gara 3: Venerdì 10.5.2024, ore 20.30 al PalaTrieste

Gara 4: Domenica 12.5.2024, ore 18.00 al PalaTrieste (se necessaria)

Gara 5: Mercoledì 15.5.2024, ore 20.30 al Pala Gianni Asti (se necessaria)