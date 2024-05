La Torino ’81 alla ricerca dei tre punti a Bologna per accedere ai play-off

I gialloblù, al terzo posto in classifica a pari punti con Chiavari e Brescia dopo il pareggio interno per 14-14 contro i liguri, devono cercare i tre punti per conquistare i play-off. Il Bologna, invece, arriva da un ottimo periodo di forma e dalla vittoria per 6-8 contro il Padova che li ha fatti scalare al nono posto in classifica.

Simone Aversa presenta il match: «Domani ultimo ed importante turno di campionato, dato che l'esito della partita decreterà il nostro accesso ai play-off. La squadra dovrà scendere in acqua con molta umiltà e rispetto del Bologna per fornire una prestazione di alto livello, mi aspetto una prova di maturità da parte di tutti. Non dobbiamo pensare a nessun altro risultato, ma concentrarci soltanto sulla nostra partita!».