Allianz Derthona: è semifinale-scudetto

La partita perfetta per volare alla semifinale-scudetto. L’Allianz Derthona domina contro il College Basketball Borgomanero il quarto di finale alle Finali Nazionali U19 Eccellenza. L’87-70 nel derby piemontese all’Estra Forum di Chiusi significa ingresso tra le prime quattro d’Italia e un traguardo che ha il sapore della storia per il settore giovanile del club bianconero. Il tutto in attesa di quanto potrebbe ancora succedere negli ultimi due giorni della competizione tricolore.

Nella sfida tra prima, Tortona, e seconda classificata, Borgomanero, del Girone 1 Nazionale del campionato, ma con la formazione della provincia novarese che partiva stavolta con il pronostico sulla carta a suo favore dopo la vittoria nel girone delle Finali di fronte allo spareggio che era stata costretta a giocare il Derthona il giorno precedente, l’Allianz non mostra minimamente i segni della fatica-extra e da metà del primo quarto mette in piedi una progressione che la porta a diventare via via sempre più imprendibile per l’avversaria.

L’unico vero squillo di Borgomanero in partita c’è subito dopo la palla a due, 7 punti di Ferrari la fanno infatti partire meglio (4-11 al 3°), ma il Derthona fa capire presto di essere una squadra in missione, la risposta bianconera affidata a Tambwe e Baldi con controbreak di 8-0 fissato dalla tripla di Conte lascia poi spazio ad un altro canestro pesante di Diodati e ad una penetrazione di Josovic che valgono il sorpasso a 1’ dalla fine del primo quarto (21-19). Da lì in poi Tortona non si volterà mai indietro, iniziando a comandare sul tabellone elettronico a suon di bombe e difesa capace di contenere un attacco solitamente ad alto punteggio di Borgomanero. L’urlo di Josovic risuona dentro l’impianto toscano per un canestro con fallo che permette alla successiva bomba di Conte di mettere il massimo vantaggio del primo tempo, 45-29.

Chiuso la prima metà gara a +14 (48-34), al rientro in campo ci pensa un Conte caldissimo al tiro da lontano (10/31 di squadra da tre alla fine, Errica il migliore con 3/5) a scavare il solco incolmabile, i suoi 13 punti nel terzo quarto significano addirittura +26, 62-36, con un eloquente parziale di 14-2 nei primi quattro minuti della ripresa. Bazan e D’Amelio sono gli ultimi a non voler mollare per la squadra della provincia novarese ma il massimo sforzo che possono produrre è un -17 (72-55 al 31°), di fronte ad un Tambwe che continua a fare imperterrito la voce grossa nelle due aree.

Con il suo 34 di valutazione il pivot dei Leoni bianconeri è la punta dell’iceberg della vittoria che permette alla comitiva allenata da Luca Ansaloni di andare fino in fondo alla Finali Nazionali, con la permanenza fino a domenica assicurata quantomeno per la disputa della Finale 3°-4° posto. Ma l’obiettivo è un altro e il nuovo percorso dell’ascesa bianconera prevede la semifinale di domani alle ore 18:30, sempre all’Estra Forum di Chiusi, contro la vincente tra Pall. Varese e Dolomiti Energia Trento, quarto di finale il cui inizio era fissato per le 20 di oggi.



Allianz Derthona Tortona 87

College Basketball Borgomanero 70

Parziali (23-19, 48-34, 70-50)

Derthona: Baldi 11, Albertinazzi, Farias 3 (4 ast), Tambwe 20 (9/11 dal campo, 14 rb, 34 val), Errica 12 (3/5 da tre), Korlatovic, Diodati 6, Fonio Fracchia ne, W. Bellinaso, Moro ne, Conte 23 (7 falli sub, 22 val), Josovic 12. All. Ansaloni, ass. Tosarelli, Albasini.

Borgomanero: Trucchetti 11, Giustina, F. Ferrari 19, D’Amelio 13, Andretta ne, Zanetti 4, Bazan 20, Broggi, Osagie, Jasarevic ne, Barzon ne, Pillastrini 3. All. Villa.