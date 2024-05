Verso Nutribullet Treviso-Bertram Derthona

Vigilia di ultimo turno di regular season per la Bertram Derthona, impegnata sul campo della Nutribullet Treviso alle ore 18.15. La squadra veneta, con un successo si garantisce l’aritmetica salvezza indipendentemente dai risultati che matureranno sugli altri campi, mentre la formazione allenata da Walter De Raffaele, con i due punti, può ambire – anche in base agli altri risultati di giornata - a raggiungere il settimo posto in griglia playoff.