La Reale Mutua Torino cade in Gara 1 contro Trieste

Non inizia nel migliore dei modi il cammino dei playoff della Reale Mutua Torino che esce sconfitta in Gara 1 dei quarti di finale contro la Pallacanestro Trieste . La formazione giuliana passa al Pala Gianni Asti nel primo atto della serie e ruba così il vantaggio del fattore campo alla squadra di coach Ciani. Dopo un primo periodo condotto dagli ospiti, Torino ha reagito portandosi in vantaggio trascinata dai suoi veterani, ma nella seconda metà di gara la profondità e la fisicità della squadra di coach Christian ha fatto la differenza. Prossimo appuntamento tra due giorni, martedì 7 maggio alle 20.30 sempre al Pala Gianni Asti, con la Reale Mutua che scenderà in campo per riportare in equilibrio la serie.

Coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Poser. Coach Christian risponde con Ruzzier, Brooks, Reyes, Candussi e Vildera.

Trieste parte forte colpendo dalla lunga distanza con Reyes, Brooks e Candussi, Torino invece attacca il pitturato e trova i primi punti con Thomas e De Vico (4-9 dopo i primi due minuti). Thomas va a segno da tre ma Trieste continua a macinare punti soprattutto dall'arco, portandosi sul +12 in un amen (7-19 al 4'), con coach Ciani che chiama il primo timeout dell'incontro. La Reale Mutua prova lentamente a riportarsi in partita con Poser e Vencato per tornare a -7 (16-23), ma Trieste risponde con Vildera e Bossi per tornare in doppia cifra di vantaggio in chiusura di primo quarto (18-28).

La seconda frazione inizia con una grande reazione torinese: trascinata da Pepe e De Vico, Torino alza l'intensità e piazza il parziale per prendersi di prepotenza il vantaggio (33-30), caricando il pubblico di casa. Coach Christian è costretto a chiamare timeout per frenare in qualche modo la valanga gialloblù, Reyes riporta in equilibrio il punteggio e poi Brooks segna la tripla del nuovo vantaggio triestino sul 36-39 al 17'. A parziale giuliano risponde parziale torinese con la Reale Mutua che a sua volta rimette il muso avanti con una tripla di Thomas, poi un bell'alto-basso tra Schina e Poser chiude la prima metà di gara sul 45-41.

Passano i primi minuti della ripresa con Torino che tiene alta la concentrazione per proteggere il proprio vantaggio. Poser va a segno nel pitturato e uno stop difensivo lancia De Vico in contropiede per il massimo vantaggio gialloblù sul +8 (56-48). De Vico trova nuovamente il fondo della retina dalla lunga distanza, Brooks risponde in penetrazione ed è 59-52 a metà del terzo quarto. Trieste si affida ancora a Brooks che continua a trovare punti al ferro nel traffico per il -1 giuliano (60-59). Una brutta palla persa consente a Filloy di segnare la tripla che chiude la terza frazione con Trieste in vantaggio per 62-64.

Primi quattro minuti della quarta frazione con entrambe le squadre che sembrano perdere fluidità in attacco, con solamente quattro punti messi a referto (da Trieste) per il 62-68 a 6' dalla fine. Coach Ciani chiama timeout per dare una scossa al gioco torinese. Pepe tira fuori il coniglio dal cilindro con una tripla contestata dal palleggio per il -3, ma Reyes risponde a sua volta dalla lunga distanza. Thomas lavora a rimbalzo d'attacco e riporta i suoi a -2 (69-71 a 4' dalla fine). Trieste sfrutta il bonus per racimolare qualche punto in più di vantaggio dalla lunetta (69-75 a 3' dalla fine). Thomas continua a ripulire gli errori gialloblù convertendo un altro rimbalzo offensivo per il -4. Ruzzier trova un canestro nel traffico per il nuovo +6 quando mancano due minuti alla fine. Torino non riesce a rispondere, Filloy segna la tripla che mette in cassaforte il risultato di Gara 1 per Trieste. Finisce 76-83.

Reale Mutua Torino 76

Pallacanestro Trieste 83

Parziali (18-28, 27-13, 17-23, 14-19)

Reale Mutua Torino: Donte Thomas 17 (4/5, 3/4), Niccolo De vico 14 (3/5, 2/7), Simone Pepe 14 (1/3, 4/11), Federico Poser 12 (5/7, 0/0), Luca Vencato 11 (2/3, 1/3), Matteo Schina 4 (1/1, 0/1), Matteo Ghirlanda 4 (2/2, 0/1), Keondre Kennedy 0 (0/2, 0/4), Marco Cusin 0 (0/2, 0/0), Gabriele Rhao 0 (0/0, 0/0), Fabio Petruzzi 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Donte Thomas 8) - Assist: 16 (Keondre Kennedy 4).

Pallacanestro Trieste: Eli jameson Brooks 27 (5/6, 3/6), Justin Reyes 17 (3/7, 3/7), Ariel Filloy 11 (1/3, 3/8), Francesco Candussi 9 (2/4, 1/5), Michele Ruzzier 8 (2/2, 0/4), Giovanni Vildera 6 (3/6, 0/0), Stefano Bossi 3 (0/0, 1/3), Lodovico Deangeli 2 (1/2, 0/0), Giancarlo Ferrero 0 (0/1, 0/0), Leo Menalo 0 (0/0, 0/0), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Giovanni Vildera 7) - Assist: 14 (Michele Ruzzier 9).