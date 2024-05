Bertram Derthona sconfitta a Treviso

Si chiude con una sconfitta la regular season della Bertram Derthona , impegnata in una dura trasferta al PalaVerde contro una Nutribullet Treviso in missione salvezza. I padroni di casa conducono sin dalle prime battute e, sebbene ci provino sempre, i ragazzi di coach De Raffaele non riescono mai a cambiare l’inerzia e a impattare il match. La Bertram chiude la stagione regolare in ottava posizione, qualificandosi per il terzo anno consecutivo ai playoff, dove incontrerà al primo turno la Virtus Segafredo Bologna.

Primi minuti di inizio gara all’insegna dell’equilibrio al PalaVerde. I padroni di casa partono forti con Bowman ma la Bertram rimane attaccata con Ross e Obasohan. Il mini break della Nutribullet propiziato da Robinson e Allen porta Treviso sul +10 a fine quarto (25-15).

In avvio di seconda frazione il Derthona accorcia fino al -3, prima di subire il nuovo allungo trevigiano guidato dalle triple di Harrison. Dowe e Weems provano a riavvicinare i Leoni ma la Nutribullet è chirurgica dall’arco dei 6,75 e all’intervallo lungo il punteggio è di 53-39 per i padroni di casa.

Al rientro dagli spogliatoi la Bertram produce uno sforzo per accorciare che vale lo svantaggio sotto la doppia cifra (57-48 a 7’22’) e costringe coach Vitucci al time out. Al rientro in campo è Olisevicius che guida i suoi compagni nel nuovo allungo che chiude il parziale sul 72-59.

Nell’ultimo quarto i Leoni provano ancora a riavvicinarsi con le conclusioni di Ross e Baldasso ma non riescono ma a scendere sotto il -9. Nel finale di gara la Nutribullet è lucida e chiude il match 87-74 festeggiando la salvezza con i propri tifosi.

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: «Innanzitutto complimenti a Treviso perché è sempre stata avanti nel punteggio. Noi abbiamo giocato ad un’intensità troppo intermittente per poter competere punto a punto: ogni volta che abbiamo avuto l’occasione di rientrare l’abbiamo sprecata o con una cattiva esecuzione o con una palla persa. Al di là poi dei problemi con Thomas, credo che non abbiamo interpretato bene il ritmo. Questo non toglie i meriti a Treviso che si è assolutamente guadagnata la vittoria e la salvezza».

Nutribullet Treviso 87

Bertram Derthona 74

Parziali (25-15, 53-39, 72-59)

Treviso: Bowman 15, Zanelli 4, Harrison 27, Torresani ne, Faggian ne, Robinson 8, Scandiuzzi ne, Mezzanotte 1, Allen 16, Camara ne, Olisevicius 16, Paulicap. All. Vitucci.

Derthona: Zerini, Ross 16, Dowe 8, Bordoni ne, Candi, Tavernelli, Stra?tins 4, Baldasso 11, Obasohan 7, Weems 13, Thomas 4, Radoševi? 11. All. De Raffaele.