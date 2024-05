Cuneo non passa il turno, Porto Viro accede alla Final Four

Svanisce la possibilità per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo di accedere alla Final Four della DelMonte® Coppa Italia A2 che si terrà proprio nel palazzetto cuneese il prossimo fine settimana; l’11 e il 12 maggio. Complimenti a Porto Viro, che per quattro delle sette volte in cui ci si è confrontati, ha saputo portare a casa il risultato. Grazie al pubblico cuneese che fino all’ultimo ha sostenuto la squadra e durante la stagione ha fatto sentire quanto forte sia il supporto e l’interesse verso questo Club, verso il movimento e questo splendido sport, che regala sempre emozioni, nel bene e nel male. Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Dukic schiacciatori; Staforini (L). Coach Morato schiera: Garnica palleggio, Barotto opposto, Barone e Zamagni al centro, Tiozzo e Sette schiacciatori; Morgese (L).

Parte punto a punto il settimo appuntamento in campo tra i cuneesi e i veneti. Il pubblico cuneese, da grande motivatore qual è, ha aiutato i biancoblù anche nel parziale recupero sul finale di set. Tuttavia il primo set lo chiude Porto Viro sul parziale di 20-25.

Il secondo set vede da subito Gottardo in campo per Dukic rispetto al sestetto di partenza del match. Cuneo si porta avanti e mette punti tra sé e gli avversari. Dopo un buon break di Gottardo, coach Morato chiama il primo time out sul 12-7. Tra le fila nerofucsia entra Bellei per Barotto e Pedro per Tiozzo. Sul 22-16 entra Cioffi per Sottile ad alzare il muro, il tempo di un’azione. La buona ricezione e l’intesa Sottile-Volpato porta avanti i padroni di casa. Chiude il set 25-17 Codarin, murando l’attacco di Pedro.

Entrambe le squadre ripartono con il sestetto messo in campo a inizio 2° set. Partenza equilibrata, poi Porto Viro allunga e sull’11-15 coach Battocchio chiama il time out. Entra Bristot per Gottardo. Sul 14-20 rientra Gottardo. Si chiude 18-25 il set e svanisce così la possibilità di Cuneo di accedere alla Final Four che si terrà proprio nel palazzetto cuneese l’11 e il 12 maggio.



Nel quarto set entrambi i coach schierano i sestetti di riserva. Sul 12-16 coach Battocchio chiama il time out. Si chiude sul 18-25 il match.



MVP di serata il libero di Porto Viro, Davide Morgese.



Al termine della partita Coach Battocchio: «Abbiamo mancato l’obiettivo chiesto dalla Società e il rammarico è tanto».



Cuneo sarà Club ospitante della Final Four DelMonte® Coppa Italia A2, quindi l’appuntamento al palazzetto è per sabato 11 maggio alle ore 17 e alle ore 19.30 per le Semifinali e Domenica 12 maggio alle ore 19.30 per la Finale.



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 1

Delta Group Porto Viro 3

Parziali (20-25/25-17/18-25/18-25)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 2, Jensens 15, Volpato 5, Codarin 6, Dukic 3, Botto (K) 9; Staforini (L1); Gottardo 8, Cioffi 1, Bristot 6, Coppa 1, Colangelo, Giacomini 1, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 54%; Attacco: 41%; Muri 9; Ace 3.



Delta Group Porto Viro: Garnica, Barotto 15, Barone 4, Zamagni 7, Tiozzo 8, Sette 9; Morgese (L1; Pedro 3, Bellei 3, Charalampidis 1, Zorzi, Sperandio 3, Eccher 4, Lamprecht (L2)

All.: Daniele Morato.

II All.: Massimo Zambonin.

Ricezione positiva: 45%; Attacco: 47%; Muri 7; Ace 3.



Durata set: 24’, 24’, 23’, 20’.

Durata totale: 91’.