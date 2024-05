Vittoria per l’IVECO CUS Torino all’Albonico sul Rugby Noceto

Il team universitario dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco, grazie a questa vittoria, raggiunge i 100 punti nella classifica finale del girone 1, con venti match vinti, uno pareggiato e uno perso e 119 mete segnate. Quella di ieri è stata una vittoria importante in vista dei playoff per la serie A Élite che prenderanno il via domenica 19 maggio. I cussini giocheranno il primo match in trasferta sul campo dei Cavalieri Union Rugby Prato.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «Quest’ultima partita di campionato è stata per noi molto importante perché abbiamo voluto onorare tutti gli impegni della regular season, così come abbiamo fatto dall’inizio alla fine. Quello che abbiamo ottenuto è un risultato molto positivo, 48-5, abbiamo provato diverse soluzioni offensive che potremmo riproporre nelle finali che andremo ad affrontare. In questo momento sappiamo che il nostro avversario sarà il Prato, inizieremo a lavorare in vista dell’andata di semifinale playoff che sarà il 19 maggio in trasferta da loro allo Stadio Chersoni. Alla fine della partita abbiamo parlato con i giocatori, abbiamo fatto i complimenti a tutti per questo campionato e per aver raggiunto il risultato che ci eravamo prefissati. Da domani però questi cento punti non varranno più, dobbiamo ripartire da zero e giocare tutti match come se fossero una finale».

Prossimo appuntamento domenica 19 maggio ore 15.30 in trasferta sul campo dei Cavalieri Union Rugby Prato.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – sabato 4 maggio 2024 ore 15.30

Serie A maschile, XXII giornata

IVECO CUS TORINO RUGBY 48

RUGBY NOCETO 5

Parziali (29-0)

Marcatori: pt 1’ m. Imberti tr. Torres (7-0), 15’ m. Telloni nt (12-0), 20’ m. Cruciani nt (17-0), 28’ m. Imberti nt (22-0), 40’ m. Cruciani tr. Torres (29-0); st 42’ m. Malavasi nt (34-0), 63’ m. Cataldi tr. E. Reeves (41-0), 71’ m. Guasti nt (41-5), 78’ m. Di Fiore tr. E. Reeves (48-5)

IVECO CUS Torino Rugby: Imberti; Telloni, Torres (46’ J. Perrone), Groza, Civita; E. Reevs, Cruciani (41’ Malavasi); Pedicini (41’ Di Fiore), Mastrodomenico, Quaglia (cap) (26’ Piacenza); Ursache (41’ Spinelli), Andreica; Barbotti, Caputo (46’ Roncon), Liguori (26’ Cataldi)

All. Lucas D’Angelo

Rugby Noceto FC Soc. Coop. s.d.: Pagliarini (cap); Guasti, Leituala, Gabelli, Guareschi (57’ Savina); Schiavi, Taddei (50’ Bacchi); Chiesa (60’ Pop), Pagliari, Benchea; Boccalini (75’ Amadasi), Chiarello (62’ Serafini); Muciaccia (41’ Trivino), Buondonno (50’ Ferro), Bruzzi

All. Filippo Ferrarini

Arb. Matteo Locatelli (Bergamo)

Cartellini:

Calciatori: Torres (CUS Torino) 2/5, E. Reeves (CUS Torino) 2/3, Leituala (Noceto) 0/1

Note: Giornata soleggiata 26° circa. Campo in buone condizioni. Circa 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, Rugby Noceto 0