Regionale Enduro: i piloti dell' MC Alfieri tornano a casa con un pool di podi conquistati

E' stato proprio il sodalizio astigiano a vincere la gara a squadre, con il team composto dai piloti Filippo ed Edoardo Alutto, Paolo Bertorello e Gabriele Doglio.

Per quanto riguarda le classifiche individuali, spiccano le prestazioni di Alessio Berger, che chiude terzo nella Top Class, seguito da Gabriele Doglio. Quinto posto per Simone Borsello nella categoria Cadetti. Sesto posto per Simone Morando nella Junior 2 tempi, mentre Edoardo Alutto conquista la seconda posizione nella Senior 2 tempi. Quinto, invece, Filippo Alutto nella Senior 4 tempi.