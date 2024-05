Eurogymnica: pioggia di medaglie a Cameri

Ancora un weekend di ginnastica ritmica all'insegna di Eurogymnica . Fermi i campionati Gold, in attesa della fase regionale del campionato di Insieme che si svolgerà la prossima settimana a Settimo Torinese, a rubare la scena è stato il settore Silver , promozionale di alto livello ospitato a Cameri, in provincia di Novara.

Dominano le EGirls anche nelle competizioni di squadra, dopo aver fatto incetta di allori in quelle individuali, solo otto giorni fa in Valle d'Aosta. Due le diverse specialità in pedana, l'Insieme e la Serie D.

Nella prima, disputatasi sabato pomeriggio, subito un oro vinto nella categoria LE1 da Emma Ferraris, Alessia Laghezza, Nicole Gazzi, Giulia Capriolo e Nicole Ciobanu. Domenica ancora oro in Serie D, categoria LE Allieve, grazie a Giada Maio, Elena Mari e Mavi Caracciolo.

Nella stessa categoria ma tra le più grandi, argento per Viola Titone, Maria Giulia Ronco, Arianna Perlo, Sofia Taqani, Sofia Bisbano e Nicole Ciobanu. Ancora oro nella categoria questa volta LD Open con il quintetto Giulia De Salvia, Martina Risso, Elena Viale, Virginia Perlo, Alice Guermani e Alessia Cioffi.

Due Argenti invece nella categoria LC sia allieve che Open. Nella prima a conquistarlo sono state Chiara Garzotto, Sofia Rivara, Emma Lombardo, Arianna Lazzara e Nadia Tancau. Nella seconda Greta De Michelis, Melissa Manisera, Lara Ostello e Melania Criscione.

Così come si era aperta la giornata, così si è chiusa, con l'oro tra le Open categoria LB grazie al trio Nadia Gennari, Irene Duchi, Arianna Pignatta.