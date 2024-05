S.G. Concordia: due Ori al Campionato Regionale Silver

Sabato e domenica scorsi, nel Palazzetto dello Sport di Cameri, le ginnaste della S.G. Concordia hanno partecipato alle gare di rappresentativa del Campionato Regionale Silver , vale a dire l’ Insieme Silver e la Serie D . Cinque le squadre delle chivassesi che sono scese in pedana, due gli Ori conquistati .

Nel Campionato di Insieme, Cecilia Bocco e Sabrina De Marco hanno presentato un esercizio in coppia, conquistando il 1° gradino del podio nell’Insieme LE 2 Open.

Nel programma LB1 Open la squadra composta da Martina Amedei, Zoe Gamba e Greta Marotta si è piazzata al 6° posto, mentre la squadra LB2 Open di Lisa Roccati e Beatrice Zanella, ha concluso in 8^ posizione.

Nella giornata di domenica, nel Campionato di Serie D, è stata la squadra delle più giovani a conquistare l’Oro: Chiara Bonora, Valentina Calzolari, Mila Giordano ed Elena Romano sono salite sul podio nel Programma LB Allieve.

Per il Programma LC la squadra di Valentina Araujo, Ginevra Giordana, Marta Tarasco ed Angelica Tramontana si è piazzata all’8° posto.

Il prossimo appuntamento per questa ginnaste allenate da Martina Brosio, Giulia Maggio e Giulia Manusia, sarà la Fase Nazionale dei Campionati Silver, che come ogni anno si svolgeranno a fine giugno a Rimini, durante la manifestazione Ginnastica in Festa Summer Edition.