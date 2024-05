Club76 sul tetto del Piemonte: Playasti si aggiudica il titolo Under 16!

In U16 per la finale di Final Four Regionale, il Club76 Playasti ha vinto 0-3 contro In Volley Piemonte Tuacar, conquistando il titolo di Campione regionale . Una partita equilibrata e alla pari, combattuta punto a punto con ottimi turni al servizio, che ha visto Mpv Lara Bonino. In Serie B2 , le ragazze del duo Moretti-Ollino, vincono 3-1 contro Mts Ser Santena. Il Fenera Chieri76 raggiunge quindi le vette della classifica del girone, sfiorando la zona Playoff, portandosi a casa il derby con Santena usando la giusta attenzione e la solita voglia di lottare. Top scorer per Chieri il Capitano Asia Aliotta con 13 punti, seguita da Tonelli e Lavagnino con 11. Prossima gara, ultima di Campionato, sabato 11 maggio alle 20.30 a Castellanza (VA) contro Gobbo Duo Volley. In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 1-3 contro Erresse Pavic. Una partenza molto forte per le “clubbine”, che nel primo set hanno espresso un ottimo livello al servizio. Troppi errori in attacco nel secondo set rimettono tutto in gioco, ma dal terzo il match torna a senso unico, permettendo loro di conquistare tre punti importanti per la classifica. Weekend di gioco anche in Serie D per la Rasero Teloni-Playasti Club76 , che cede 3-1 contro Sicom Cherasco. GS Pino Volley inciampa 3-1 contro Volley Roero Città di Canale.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 3 maggio

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Villanova Volley Bam vs Club76 Playasti 0-3

• 1DF C.T. Torino Promozione in DF Girone G: GS Pino Azzurra vs Cus Collegno 0-3

• 1DF C.T. Torino Eccellenza Girone R: Club76 Fenera GS Pino vs Magic Pinerolo 3-0

• 1DF C.T. Torino Retrocessione Girone S: Ascot Lasalliano Volley Arancio vs Club76 Fenera Chieri Silver 3-0

Sabato 4 maggio

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Erresse Pavic vs Club76 Playasti 1-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Volley Roero Città di Canale vs GS Pino Volley 3-1

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Sicom Cherasco vs Rasero Teloni – Playasti Club76 3-1

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone 17°/22° posto: VolleySaluzzo Farmacia S. Martino vs Club76 Playasti Provinciale 1-3

• CT13F5 C.T. Torino Classificazione 15-19: Club76 Fenera Chieri vs Sangip 3-0

Domenica 5 maggio

• Under 16 F. C.R. Piemonte Final Four Regionale: Club76 Playasti vs Unionvolley Pinerolo 2008 3-1

• Under 16 F. C.R. Piemonte Final Four Regionale: In Volley Piemonte Tuacar vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone 8°/16° posto: Club76 Playasti vs ASD Centallo Volley Rossa 0-3

• Under 12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 VolleyS3 Girone A: Club76 Playasti vs Volley Cherasco 3-0

• CT15M2 C.T. Torino Classificazione 5-12: Borgofranco Volley vs Fenera Chieri76 0-3

• CT16F1 C.T. Torino Classificazione 64-70: Club76 Fenera Chieri vs Club76 Chieri GS Pino 1-3