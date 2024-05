BEA Chieri: Gara 1 di finale playoff va alla Crocetta

Primo atto della serie Finale valida per la promozione nella prossima Serie B Interregionale andato in scena in un PalaBallin tutto esaurito: BEA Chieri affronta il Don Bosco Crocetta in una partita intensa e giocata sul filo del rasoio, come ci si aspetta da una finale. La gara è equilibrata, con i salesiani in leggero vantaggio per quasi tutti i quaranta minuti e i Leopardi sempre a contatto eccezion fatta per il parziale subito nel terzo periodo, che si rivela poi decisivo. Nell’ultima decina la rimonta furibonda dei chieresi si ferma sul più bello, quando Crocetta che prende Gara 1 e si porta in vantaggio nella serie.

LA GARA

Alla prima palla a due della finale coach Conti (grande ex della partita dopo le 5 stagioni trascorse in maglia Crocetta prima da giocatore e poi da allenatore) parte con Agbogan, D’Arrigo, Stiffi, Mosca e Drame. Coach Maino risponde con Andreutti, Pasqualini, Cian, Pagetto e Hida. Primo quarto di studio, con le squadre che si rispondono colpo su colpo. I chieresi soffrono la buona circolazione di palla dei padroni di casa, che si tramuta in canestri da vicino del lungo bianco-verde Hida, ma dall’altra riescono a essere concreti con i canestri da lontano di Stiffi e Mosca e la grande presenza a rimablzo d’attacco, per il 17 a 13 di fine primo periodo. Nel secondo quarto il copione è pressoché lo stesso, con Crocetta che si affida alle incursioni a centro area di Riccardo Pagetto, mentre i ragazzi di coach Conti rispondono con la verve di un’ispirato Allen Agbogan e i canestri da vicino del solito Drame. Si arriva alla pausa lunga con Crocetta in vantaggio di 4 lunghezze ma la partita in sostanziale equilibrio.

Al rientro in campo dagli spogliatoi la partita rimane in equilibrio fino alla metà del terzo periodo. Qui è capitan Pasqualini a prendersi i suoi sulle spalle facendo vedere tutto il suo repertorio offensivo, colpendo sia in penetrazione che dalla lunga e portando Crocetta per la prima volta alla doppia cifra di vantaggio ad inizio quarto periodo. BEA soffre, incassa il colpo e si rifà sotto guidata dalle triple di un Marco Stiffi da 17 punti. La partita è di nuovo un botta e risposta dall’alto tasso agonistico, negli ultimi minuti BEA stringe le maglie in difesa e arriva fino ad un possesso di svantaggio. Crocetta però è più lucida dalla linea della carità e porta a casa il primo atto della serie con il punteggio di 63-57.

IL COMMENTO

«Sapevamo di giocare una partita dall’alto contenuto agonistico, ai Playoff la componente fisica fa la differenza e lo abbiamo visto anche nelle scorse serie – commenta coach Franz Conti – Crocetta è in un grande momento da quel punto di vista e hanno meritato di vincere Gara 1. Abbiamo provato fino alla fine a tenere botta e siamo stati bravi in questo, abbiamo dato tutto, nonostante un avvio dove non abbiamo avuto le giuste facce. È una serie lunga, oggi non siamo riusciti a vincere ma ci riproviamo sabato prossimo con l’obiettivo di arriva al PalaGialdo in parità”.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il secondo atto della serie playoff valida per la Serie B Interregionale si terrà nuovamente al PalaBallin di Torino sabato 11 maggio alle ore 21:15.

ASD DON BOSCO CROCETTA 63

BEA CHIERI SSDRL 57

Parziali: 17-13, 29-25, 44-38

CROCETTA: Andreutti 12, Pagetto 14, Di Matteo 2, Pasqualini 16, Barla 4, Hida 10, Ugues, Sow, Cian 3, Cellino, Sakovic 2, Brussino N.E. All. Maino, Ass. Musso.

CHIERI: Ruà, Stella, Agbogan 10, Corrado 9, Stiffi 17, Drame 11, Moris, D’Arrigo 3, Mosca 7, Bianco N.E., Quagliotto N.E., Origlia N.E. All. Conti, Ass. Colò, Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone.