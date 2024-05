Eurogymnica - Twirling: le EGirls nuovamente a segno

La giornata di domenica è stata dedicata alla terza prova del Campionato Interregionale di serie C e B. Le soliste Sofia Castelmaro e Assunta D'Acri hanno lottato per mantenere i piazzamenti delle prove precedenti e con brillanti esecuzioni hanno conquistato rispettivamente la medaglia d'argento (35,9 punti) e quella d'oro (36,9 punti). Non solo, Assunta ha ottenuto il titolo di Campionessa Interregionale nella specialità Freestyle Junior C, subito seguita da Sofia, vicecampionessa.

I duo non sono stati da meno: nella categoria Junior C, Emma Ferraris e Sofia Castelmaro hanno conquistato con grinta la medaglia d'argento con 34,5, ottenendo il titolo di vicecampionesse in questa specialità. Storia che si è ripetuta per il duo junior B composto da Assunta D'Acri e Noemy Vecchio che hanno sfiorato il primo posto con 42 punti.

Entrambe le soliste e i duo parteciperanno alla fase Nazionale che si terrà nel weekend dell'1-2 giugno a Montegrotto Terme.