One Night Boxe al PalaCollegno il 10 maggio

One Night Boxe è il grande evento di pugilato internazionale, organizzato dalla Viking Events e in collaborazione con la Boxe Grugliasco, che venerdì 10 maggio dalle 20,30 entusiasmerà gli appassionati al PalaCollegno di via Antica di Rivoli 21 a Collegno.

La serata sarà trasmessa sia in diretta, che in differita su RaiSport (canale 58) e comprenderà tre incontri valevoli per titoli internazionali, oltre ad un sottoclou.

La conferenza stampa della manifestazione internazionale sarà giovedì 9 maggio alle 18, presso la Sala Conferenze del Comune di Grugliasco in piazza Giacomo Matteotti e nell’occasione ci sarà la cerimonia del peso degli atleti.

Tutto è pronto, in palestra si effettuano le ultime rifiniture e l’adrenalina inizia a salire.

Stefano Abatangelo (The Hammer) e Andrea Fontana (The Doctor) i due pugili della scuderia Boxing de Rua sono pronti ad affrontare il ring, dopo 3 mesi di estenuante preparazione.

The Hammer, 41 anni, 36 match all’attivo nella categoria mediomassimi, 27 vinti, 8 persi e un pareggio, ha combattuto l’ultima volta il 19 novembre 2023 contro il siciliano Ignazio Di Bella battuto ai punti.

Venerdì sera tenterà la scalata al prestigioso titolo europeo IBF contro l’olandese Nasser Bukenya (Iron Bomber), pugile di colore originario dell’Uganda, 32 anni, 13 match disputati (8 vinti 4 persi 1 pareggio).

L’allievo di Abatangelo, The Doctor 26 anni, 12 match (11 vinti 1 solo perso) sarà impegnato a conquistare il Mediterraneo IBF pesi welter contro Riccardo Joshua. L’avversario romano di Fontana è un coetaneo che è salito sul ring per 10 incontri, 9 vinti e 1 solo perso.

«Non sono più giovanissimo per affrontare il ring e anche se i miei detrattori erano convinti che la mia carriera pugilistica si fosse conclusa, io sono ancora qui con una grande energia per tentare un nuovo importante titolo». sottolinea Abatangelo.