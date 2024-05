BEA Chieri: l'U13 Femminile alle Final Four e le altre gare della settimana

U13 FEMMINILE BEA CHIERI - BASKET NOLE 57-48 Parziali: 12-9, 32-21, 45-32 BEA CHIERI : Sangiorgi 22, Bernardinello 19, Ferrone (K) 7, Giardiello 7, Savio 2, Cammareri, Santoro, Della croce, Alessandria, Di dedda, Giangualano, Gabriele. All.Ucci, Ass. Lafiosca, Ghiabudo. BASKET NOLE : Rubino 15, Clara (K) 9, Bagnasco 7, Degrasi 5, Salusto 4, Miclaus 3, Anedda 3, Montalto 1, Cordua, Nepotafus. All. Rubino

ALLIEVI CSI

BEA CHIERI-VAL PELICANS 87-27

Parziali: (23-9; 40-14; 70-14)

CHIERI: Molinari 14, Dalmasso 2, Rodinó 2, Cirrito 6, Da Rodda 23, Nicoletti 8, Giuranna 10, Marca 4, Rullo 2, Pires Stuani 16. All. Bonifacio

VAL PELICANS: Amato 14, Passarella 3, Mainero, Giovinazzo, Lanzotti, Novelli, Conte, Cudemo 6, Audibert, Pons, Bernardi 4, Tuninetti. All. Mina.

U17 ECCELLENZA

PALL. MONCALIERI-BEA CHIERI 71-73

Parziali:(20-20; 33-33; 53-53)

MONCALIERI: Bosio, Lachello 5, Panata 5, Dabbene 7, Zumstein 14, Lunardi 9, Montalto 7, Risso 8, Grillo 7, Do 3, Battaglio 6, Dettori. All. Canella.

CHIERI: Marrese 10, Viggiano 15, Quagliotto, Bechis 2, Minetti, Guardalben 5, Origlia 9, Okoro 17, Mout 4, Pisciuneri 9. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

U14 GOLD

OLEGGIO-BEA CHIERI 61-66

Parziali: 13-15; 27-36; 40-54

OLEGGIO: Tarozzo 15, Guarnaccio, Prola 4, Crotti, Tomasoni 2, Arzani 8, Crepaldi 2, La Malfa , Moreni 17, Zellioli 4, Fanchini 9. All. Somma, Ass. Pilotti.

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) 6, Borz 6, Spano, Mouaddine 9, Cristiano 4, Menegatti 5, Montiglio 14, Calo' 6, D'Acunti, Coltiletti 16, Rasconi Dimonte. All. Corrado, Ass. Pirocca.

U15 ECCELLENZA

COLLEGE BASKETBALL SSDRL - BEA CHIERI SSDRL 83-65

Parziali: 22-9, 50-30, 73-57

BEA CHIERI: Giachino 5, Tarantino, Vacca 21, Giorcelli, Spissu 2, Destefanis 3, Costanzia, Petrin 2, Obakhavbaye 28, Sidari, Valentini 2. All. Allisiardi, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

U17 GOLD

TAM TAM-BEA CHIERI 58-57

Parziali: 11-22; 31-32; 38-44

CHIERI: Ahia 16, Zarba 8, Vidotto, Giangualano 1, Costanzia, Marchiori 8, Ricci 18, Pianfetti, Zanzon, Cascio, Gangitano 4, Radatti 2. All. Bertulessi.

U14 UISP

PNC CIRIE’-BEA T-SEC 60-56

Parziali: 8-16; 33-23; 50-38

BEA T-SEC: Campana 4, Percudani 10, Dardano M. 2, Dardano S. 2, Cartolaro 4, Vaschetto, Zanzon 11, Sandri 5, Dalmasso 5, Amerio 13, Iacovuzzi. All. Piccionne, Ass. Mazzardis, Percudani.