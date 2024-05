Nuoto, ValleBelbo Sport a ranghi compatti al Meeting Città di Novara

Al netto di alcune assenze determinate dai malanni di stagione, il team che svolge la sua attività quotidiana presso il Centro Sportivo Orangym di Nizza Monferrato ha sfruttato al massimo questa occasione agonistica per verificare l’andamento del piano di allenamento in questa fase di grande carico. Non sono mancate le medaglie e le interessanti individualità, sia da parte degli atleti più esperti, sia dal gruppo dei più giovani.

Tris di successi per Lucia Tassinario che si impone nei 50 stile libero (27”14), nei 50 dorso (30”61) e nei 50 farfalla (28”22). Molto bene anche Maddalena Bertelli che domina i 200 dorso nella categoria ragazzi in 2’33”98 e chiude al terzo posto i 100 dorso ragazzi in 1’13”14. Andrea Randi sale tre volte sul podio vincendo i 50 farfalla in 25”47 e piazzandosi al secondo posto nei 100 farfalla (57”57) e al terzo posto nei 50 stile libero (24”52). Bene Camilla Palumbo, seconda nei 200 rana ragazzi (3’11”27), Elisa Ferrari, terza nei 50 (28”71) e nei 100 stile libero ragazzi (1’02”30), e Francesca Gallione, terza 50 rana in 35”11. Hanno gareggiato tra i “categoria” anche Elisa De Muro, Elisabetta De Santi, Federica Ferraris, Greta Gabutto, Daniel Argieri, Gabriele Bertoli, Matteo Cresta, Guido Cuniberti Mighetti, Luca Lovisolo e Alessandro Mairano.

Tra gli Esordienti A, in gara Arianna Blue Africano, Anna Marchelli, Giulia Sanna, Aurora Tudisco, Gabriele Giberti, Giulio Maria Rizzolo. Spiccano le due medaglie a testa per Sarah Messina, seconda nei 50 stile libero in 31”00 e terza nei 100 rana in 1’29”87, e Mattia Tammaro, secondo nei 50 stile libero in 28”80 e terzo nei 100 stile libero in 1’02”31, che completano la carrellata dei podi novaresi targati ValleBelbo Sport.