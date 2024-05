Salone Auto Torino si presenta nella Stazione di Porta Susa

Insieme hanno raccontato i punti fondamentali del format innovativo di Salone Auto Torino, e hanno anche presentato due approfondimenti che sono due importanti cardini portati avanti dal Comitato organizzatore della manifestazione: la neutralità energetica come via consapevole verso la sostenibilità ambientale, e l’importanza della promozione della mobilità intermodale.

Al termine della conferenza stampa, in diretta streaming, sono stati approfonditi i temi della mobilità del futuro in una tavola rotonda moderata da Andrea Levy (Presidente Salone Auto Torino) e dai giornalisti automotive Guido Casetta (Autoappassionati), Alberto Isidoro (alVolante), Marco Sodano (La Stampa) e alla quale hanno partecipato: Michele Albera, Coordinatore Transportation Design IED, Walter Franco, Docente Politecnico di Torino, Gianmarco Giorda, Direttore Generale ANFIA e Amministratore Delegato Anfia Service, Massimo Nalli, Presidente e Amministratore Delegato Suzuki Italia, Mauro Risi, Responsabile Sviluppo Partnerships, Prodotti e Service Solutions B2B in ambito sostenibilità ENI, Luca Scioletti Product Manager Light Range Africa e Middle East Iveco, Alberto Scuro, Presidente ASI, Elisabetta Vitale Brovarone, Docente Politecnico di Torino.

Frecciarossa Treno Ufficiale e partnership RFI

Perseguendo la promozione al pubblico dell’importanza della complementarietà dei mezzi di trasporto, Salone Auto Torino ha illustrato due importanti accordi stretti con RFI (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) e Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane).

I visitatori di Salone Auto Torino provenienti da tutta Italia, scaricando il Free Pass su www.saloneautotorino.com, potranno approfittare dell’offerta Speciale Eventi di Frecciarossa, che consentirà di usufruire di sconti fino all’80% sul prezzo Base del biglietto a chi sceglierà le Frecce per arrivare e partire da Torino nella settimana della manifestazione.

Con RFI è stata ideata una campagna di comunicazione in 15 stazioni italiane durante l’estate, con la quale i visitatori conosceranno tutti gli aggiornamenti inerenti Salone Auto Torino e le nuove opportunità di intermodalità che si stanno costruendo grazie all’ammodernamento della rete ferroviaria esistente, alla creazione di nuove infrastrutture, alla trasformazione delle stazioni in veri hub di servizio e di scambio per i territori. Lavori che renderanno sempre più connesse le città italiane tra loro e che avvicineranno l’Italia all’Europa.

Durante la stagione estiva, nelle stazioni ferroviarie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli, Novara, Savona, Milano Porta Garibaldi, Brescia, Bergamo, Bologna, Rimini, Padova, Napoli Afragola, Trento San Bartolomeo i visitatori saranno accolti da un totem co-brandizzato Salone Auto Torino-RFI che sarà punto di riferimento per tutta la stagione.

Neutralità energetica, test drive di tutte le tecnologie a basse emissioni

La promozione della neutralità energetica è da sempre al centro delle proposte di Salone Auto Torino che, nei test drive offerti ai visitatori, metterà a disposizione tutte le più moderne e sostenibili tecnologie proposte dai brand, in modo che i visitatori possano conoscerle e approfondirle sia tramite le spiegazioni degli esperti negli stand delle case automobilistiche, sia provandole su strada, in viabilità ordinaria.

Per tre giorni il centro di Torino sarà teatro del racconto della storia dell’automobile, un percorso che in oltre 3 chilometri proporrà ai visitatori un’emozionante successione di novità di prodotto delle case automobilistiche, di prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri di tutti i tempi, di icone del motorsport e auto classiche che sono diventate parte indelebile della storia dell’industria automotive.

Attivo Free Pass Salone Auto Torino, lo strumento per vivere Torino a 360°

Sul sito internet SaloneAutoTorino i visitatori di Salone Auto Torino potranno da oggi, 6 maggio, scaricare Free Pass Salone Auto Torino, il biglietto elettronico gratuito che garantirà l’accesso a sconti e convenzioni per i trasporti nazionali e locali, ai musei, ad alberghi e ristoranti. Di seguito le convenzioni confermate a oggi per chi scaricherà il Free Pass Salone Auto Torino.

TEST DRIVE SALONE AUTO TORINO

Tutti i possessori di Free Pass potranno testare le auto messe a disposizione delle case automobilistiche nelle due aree di piazza Carlo Felice e piazza Castello, dal 13 al 15 settembre, dalle ore 9 alle ore 19.

TRASPORTI

Frecciarossa, sconti fino all’80% sul prezzo Base del biglietto sulle Frecce da e per Torino nella settimana di Salone Auto Torino; Flixbus, sconto del 15% per linee nazionali e internazionali durante tutta la settimana dell’evento; GTT, riduzione sul biglietto Daily nei giorni di Salone Auto Torino; BusForFun, viaggi organizzati per sabato 14 settembre dalle principali città del nord Italia.

MUSEI

Per i possessori del Free Pass di Salone Auto Torino Museo Nazionale Automobile farà le cose in grande offrendo loro l’ingresso gratuito all’esposizione e alle mostre, proponendo anche visite guidate.

Fondazione Torino Musei (Palazzo Madama, GAM e MAO), Fondazione Ordine Mauriziano (Palazzina di Caccia di Stupinigi, Precettoria Sant’Antonio di Ranverso, Abbazia Santa Maria di Staffarda), Museo Egizio, Museo Nazionale del Cinema, Museo Lavazza e Museo Nazionale del Risorgimento Italiano daranno la possibilità di accedere nei giorni di Salone Auto Torino alle proprie collezioni e alle proprie strutture con una tariffa ridotta.

HOTEL

BWH Hotels Italia, Minor Hotels Europe & Americas, DoubleTree by Hilton Turin Lingotto e Hotel Plaza offriranno tariffe dedicate a tutti i possessori del Free Pass per soggiornare a Torino nella settimana dell’evento.

INTRATTENIMENTO

TheFork offrirà a tutti i nuovi clienti un buono sconto da € 20; Turismo Torino organizzerà in occasione di Salone Auto Torino il Welcome Tour® Torino, tour gratuito del centro della città, e i tour Made in Torino – Tour the Excellent, delle visite guidate in alcune delle aziende più rinomate del territorio; Somewhere Tours proporrà durante l’evento i suoi tour più famosi e un focus sul Distretto Lingotto, a una tariffa dedicata; Tour Galleria del Vento Pininfarina, un’esperienza unica per i visitatori di Salone Auto Torino.

Salone Auto Torino, un format diffuso e open-air

Salone Auto Torino sarà un viaggio che idealmente partirà dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a giungere in piazza Vittorio Veneto. Un viaggio che Regione Piemonte sostiene e ne riconosce il grande valore per la città e il Piemonte.

In questo percorso si snoderà l’esposizione dei modelli di tutte le tecnologie e motorizzazioni a disposizione del pubblico, che potrà testarli in viabilità ordinaria. Oltre alle novità di prodotto i visitatori troveranno anche le supercar che fanno sognare, le auto più iconiche, i prototipi e le one off dei più grandi designer, le due ruote di tutte le motorizzazioni a disposizione per i test drive, le innovazioni delle aziende dell’indotto e l’intrattenimento garantito dai media partner.

Salone Auto Torino dal 13 al 15 settembre proporrà un calendario ricco di eventi e di momenti interamente dedicati al pubblico anche grazie all’accensione dello speciale Circuito Dinamico cittadino che si snoderà tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello e che regalerà un incredibile spettacolo ogni giorno con le sfilate di Formula 1, delle regine del motorsport, dei prototipi e delle auto classiche più belle di sempre.

Il primo emozionante appuntamento sarà durante la giornata stampa, venerdì 13 settembre 2024, quando Salone Auto Torino metterà in scena lo spettacolo dinamico che ha ricevuto anche il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il programma della sfilata inaugurale Salone Auto Torino:

h 10.00 parata carrozze di inizio 1800 trainate da cavalli

h 10.15 parata prime vetture del 1900 con motore a scoppio

h 10.30 parata prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri dal 1960 a oggi

h 10.45 premiere parade, la sfilata di novità di prodotto dei brand espositori

h 11.30 parata Motorsport

Salone Auto Torino si svolgerà grazie alla partnership con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Ascom Confcommercio Torino e Provincia, Confesercenti di Torino e provincia, Unione Industriali Torino, Federalberghi Torino, Turismo Torino e Provincia, Politecnico di Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, ACI, ACI Torino e ASI, ANFIA, UNRAE, IED e IAAD.

Autolook Awards domenica 15 settembre in piazza San Carlo

In collaborazione con Autolook saranno organizzati gli Autolook Awards, la cerimonia dei riconoscimenti alla comunicazione dei team che partecipano a tutte le discipline del motorsport che si svolgerà domenica 15 settembre in piazza San Carlo.

Il calendario e il programma di Salone Auto Torino saranno pubblicati e aggiornati sul sito SaloneAutoTorino, insieme alle novità sulla manifestazione che si svolgerà a Torino dal 13 al 15 settembre 2024.

Dichiarazione relatori presentazione Salone Auto Torino – lunedì 6 maggio

Il Sindaco di Torino ha sottolineato come per la Città, dove l’industria automobilistica è nata, il ritorno del Salone dell’Auto sia una notizia decisamente positiva. La manifestazione, che rappresenterà un polo d’attrazione per appassionati e turisti, ha in programma di rendere omaggio a una gloriosa tradizione lunga oltre un secolo ma anche di raccontare il futuro dei motori ecologici e della mobilità sostenibile cui l’industria automobilistica guarda e che vede, ancora una volta, Torino come laboratorio di innovazione.

Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino: «Salone Auto Torino propone un format espositivo totalmente innovativo nel panorama delle manifestazioni motoristiche. All’aperto, totalmente gratuito per il pubblico, che si svolge tra le vie e le piazze del centro di una grande città. Un percorso che unisce l’architettura del centro storico di Torino a novità di prodotto, prototipi di carrozzieri e one-off, auto classiche e hypercar»

Per l’Assessore ai Grandi Eventi della Città di Torino l’evoluzione della mobilità dovrà essere fortemente connessa con la trasformazione di Torino che, senza snaturarsi, mira a essere sempre più accogliente per i propri cittadini e per i turisti che la visitano, in costante aumento. Servirà una mobilità che sia sostenibile e accessibile, che integri le tecnologie disponibili per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica per tutti.

Giorgio Marsiaj, Presidente Unione Industriali Torino: «L’edizione 2024 del Salone dell’Auto di Torino si preannuncia come un grande evento cittadino, capace di mettere assieme pubblico e privato in una virtuosa collaborazione, con l’obiettivo di contribuire ad accrescere l’attrattività del nostro territorio. Anche per questo motivo l’iniziativa si inserisce perfettamente nelle manifestazioni organizzate nell’ambito di Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024. Il Salone dell’Auto testimonia, infatti, non solo il profondo amore della nostra città per il mondo dell’automobile, ma anche la sua grande capacità di progettare e produrre. Grazie alla forte vocazione innovativa delle sue imprese, questo saper fare oggi è teso a cogliere le migliori opportunità derivanti dalla transizione ambientale e digitale e dalla nuova mobilità sostenibile. La stessa passione e la stessa capacità di innovare e progettare che Torino poteva vantare quando il Salone dell’Automobile si svolgeva a Torino Esposizioni - quando in Italia si producevano le più belle auto al mondo - si trova ancor oggi nelle tante aziende della componentistica che da questo territorio esportano sui mercati internazionali».

Per la Camera di commercio di Torino, la presenza del Salone dell’Auto, a settembre, nel cuore della città è un’ottima notizia che completa il già ricco calendario di eventi autunnali in programma. Un appuntamento importante perché, oltre ad attirare turisti e appassionati che potranno vivere un’esperienza immersiva tra modelli di tutte le epoche e ultimissime novità del settore, riporterà al centro la vocazione automotive del nostro territorio, nell’ottica ipotizzata anche dal nuovo progetto “Vehicle Valley”, che cercherà di unire aspetti industriali e manifatturieri della mobilità con i risvolti turistici e culturali del mondo dell’auto.

Piergiorgio Re, Presidente Automobile Club Torino: «Per noi è sempre un motivo di grande orgoglio lavorare per il ritorno del Salone dell’Auto a Torino, una città che merita di essere al centro dei riflettori nazionali che riguardano la mobilità, non solo per la sua storia passata, ma anche per tutto quello che si potrà costruire grazie alle eccellenze automotive che in decenni hanno preso casa nel territorio e sono cresciute fino a conquistare primati e autorevolezza in tutto il mondo».

Alberto Scuro, Presidente ASI: «La storia dell’auto e del design rappresentano componenti autentiche del Made in Italy. Il Salone Auto Torino si presenta come testimonianza del ruolo interpretato dal nostro Paese nel mondo automotive. Interprete di questa cultura, l’Automotoclub Storico Italiano sarà presente con una selezione di prototipi e concept car della Collezione ASI Bertone come omaggio al centro stile torinese che ha segnato la storia mondiale del design automobilistico. Questa presenza, tuttavia, vuole andare anche verso un concetto di contemporaneità, dove ricerca e sostenibilità diventano ponte tra storia e futuro nell’impiego di veicoli storici alimentati a bio-carburante di ultima generazione».

Benedetto Camerana, Presidente Museo Nazionale dell’Automobile: «Ritorna a Torino il Salone dell’Automobile con un grande programma! non nel Palazzo delle Esposizioni, ma una mostra partecipata negli spazi della città, nelle strade e nelle piazze, il vero contesto per le automobili. Il Museo Nazionale dell’Automobile, soggetto protagonista della storia dell’industria automobilistica da quasi un secolo, partecipa con entusiasmo alla celebrazione della centralità di Torino, sostenendo il valore culturale del Salone, esponendo veicoli e prototipi storici straordinari, anche in movimento».