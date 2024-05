Bertram Derthona: la sfida alla Virtus Segafredo Bologna nei quarti di finale

Per il terzo anno consecutivo ci sarà la Virtus Segafredo Bologna nel percorso playoff della Bertram Derthona. Dopo due semifinali, le due squadre si sfideranno nei quarti di finale. LBA ha definito oggi il calendario, con orari e date, della serie: gara 1 e gara 2 si giocheranno rispettivamente sabato 11 e lunedì 13 maggio alle ore 20.45 e alle ore 20 alla Virtus Segafredo Arena, mentre gara 3 sarà al PalaEnergica Paolo Ferraris alle ore 20.45 di giovedì 16 maggio . Il claim dei playoff 2024, per celebrare il raggiungimento del traguardo anche in questa stagione è #onceagain , che accompagnerà i Leoni in questa avventura.

La Società comunica che gli abbonamenti stagionali, ad eccezione di quelli del Club dei Leoni, non hanno validità per gara 3 dei quarti di finale. Per agevolare chi ha sottoscritto la tessera a inizio stagione, il Club ha attivato una prelazione per l’acquisto dei tagliandi in sede esclusivamente per gli abbonati. Da mercoledì 8 a sabato 11 maggio, negli orari di apertura al pubblico (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 da mercoledì a venerdì, dalle 10 alle 12.30 di sabato 11), i sottoscrittori della tessera stagionale potranno confermare il posto acquistato per la stagione regolare. Contestualmente, negli stessi giorni, tutti i tifosi potranno acquistare il proprio biglietto esclusivamente online sul sito di Vivaticket.

Da lunedì 13 maggio sarà aperta la vendita libera di tutti i posti rimasti anche nella sede di via San Marziano 4, nei seguenti giorni e orari: da lunedì a mercoledì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 e giovedì mattina dalle 10 alle 12.30. La biglietteria del PalaEnergica sarà aperta il pomeriggio di gara 3, qualora fossero disponibili ancora dei biglietti per assistere all’incontro.

La grande novità dei playoff 2024 è la possibilità, esclusivamente per chi acquisterà biglietti in Courtside e Parterre (Derthona e Bianconero) di aggiungere, al prezzo di 20 euro, l’accesso alla sala hospitality per l’occasione. I posti in sala hospitality sono limitati, quindi saranno in vendita sino a esaurimento.

Le riduzioni sul prezzo intero dei tagliandi, come accaduto anche durante la stagione regolare, sono applicati esclusivamente agli Under 18 e agli Over 65. Ai posti disponibili in Courtside non sarà applicata nessuna riduzione rispetto al prezzo intero. Di seguito la tabella dei costi:

SETTORE INTERO INTERO +HOSPITALITY RIDOTTO RIDOTTO +HOSPITALITY Courtside 100 € 120 € Parterre Derthona 60 € 80€ 50 € 70 € Parterre Bianconero 50 € 70 € 40 € 60 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribune 25 € 20 € Curve 15 € 12 €

Per ogni ulteriore informazione relativa alla vendita dei biglietti è possibile contattare Bertram Derthona recandosi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonando al numero 0131 1953689 o scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it

Viviamo insieme gara 3 contro la Virtus Segafredo Bologna!