Bertram Derthona a Bologna in Gara 1: info sul pullman organizzato dai tifosi

Anche in questa occasione, per consentire a quante più persone possibili di raggiungere la Segafredo Arena, i tifosi organizzano il pullman per Bologna. Il servizio, come di consueto di andata-ritorno in giornata, sarà gratuito ed effettuato esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni. Il termine ultimo per prenotare il proprio posto è fissato alle ore 9 di giovedì 9 maggio. Per accedere alla Segafredo Arena, il costo del biglietto è pari a 10 euro.