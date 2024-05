Rainbow Team: inizia in Belgio il Mondiale di Formula 4 di Oleg Bocca

Tutto è pronto per l’esordio stagionale di Oleg Bocca nel Campionato Mondiale di Formula 4 in Belgio: per il giovane ma già esperto pilota del Rainbow Team, celebre scuderia di Casale Monferrato, si tratterà di un piacevole ritorno visto che giovedì 9 e venerdì 10 maggio correrà sulle acque di Mons, laddove con una straordinaria performance nel 2023 fu uno dei principali autori del podio ottenuto nel Mondiale Endurance con i compagni del Team VSI.