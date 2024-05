Basket Torino rinnova l’accordo Sponsorship con Reale Mutua

Azienda torinese storica del settore delle assicurazioni, Reale Mutua continua così nel suo impegno a supporto di Basket Torino.

«Siamo molto contenti e soddisfatti di aver siglato il rinnovo contrattuale con Reale Mutua,» afferma David Avino, Presidente del Club gialloblù. «Ringrazio il Presidente e il Direttore Generale di Reale Mutua per il supporto che continuano a mostrare nei confronti di Basket Torino, tifando per i nostri colori e credendo nei valori che caratterizzano il Club: l’importanza dello sport per una vita sana e il legame con il nostro territorio, punti cardine del nostro progetto non solo a livello di prima squadra ma anche per lo sviluppo del settore giovanile. Proseguiamo insieme questo percorso con impegno, affinché il futuro porti sempre più emozioni e soddisfazioni per il popolo gialloblù.”