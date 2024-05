Si è concluso il concorso di idee per il murales "Aspettando il Tour de France" a Carmagnola

Dopo una scrupolosa valutazione da parte della commissione - composta dal Sindaco, membri della III Commissione Consiliare permanente, il Dirigente dell’UTC e il Referente dell’Archivio Storico - due bozzetti hanno ricevuto una menzione speciale: quello di Andrea De Palma e quello di Sofia Piovano. Ad entrambi sono state richieste alcune modifiche e integrazioni per garantire la loro adattabilità alla realizzazione sul muro del sottopasso.

La commissione si è riunita nuovamente e ha ritenuto che il lavoro di Sofia Piovano fosse il più meritevole e rappresentativo della storia di Carmagnola e dei suoi legami con la Francia.

Sofia Piovano avrà ora l'opportunità di realizzare il suo disegno sul muro del sottopasso, in collaborazione con i partecipanti al laboratorio "Piazza Ragazzabile", affinché sia completato in tempo per il passaggio del Tour de France. A lavoro concluso Sofia Piovano ricevere il premio in denaro di € 1.500.

Gli altri partecipanti al concorso sono stati: Federico Giordano, Valentine Giraudi, Lorenzo Pellissero, Michela Redana, Enrico Zanini e il gruppo composto da Luca Condò e i ragazzi del laboratorio "SpazioProG - Giovani Talenti".

Il Comune desidera ringraziare tutti i partecipanti per il loro impegno e la loro creatività nel contribuire a rendere Carmagnola un luogo ancora più accogliente e artistico. Il murales di Sofia Piovano diventerà un'icona della città, celebrando la sua storia e la sua cultura.