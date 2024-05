Sportdipiù: in arrivo i primi Campionati Mondiali di Para Standing Tennis

Sportdipiù porta Torino e il suo territorio definitivamente all'avanguardia dello sport paralimpico internazionale. Dopo il successo delle prime due edizioni del torneo dimostrativo, infatti, l'associazione che promuove lo sport tra le persone con disabilità fondata e presieduta da Fabrizio Benintendi ha deciso di puntare molto più in alto organizzando per la prima volta in assoluto i Campionati Mondiali di Para Standing Tennis con il supporto dell'International Tennis Federation. La manifestazione si svolgerà dal 20 al 23 giugno 2024 al prestigioso circolo Monviso Sporting Club. La disciplina, praticata già da molti anni ma portata in Italia nel 2022 proprio da Sportdipiù, ha rivoluzionato in modo epocale il tennis paralimpico, che nelle manifestazioni ufficiali prevede solamente la sua versione “wheelchair” giocata in carrozzina. Tutto questo grazie a un movimento in grado di attirare centinaia di atleti e atlete con disabilità ad arti superiori e inferiori (emiplegie, amputazioni, malformazioni congenite, acondroplasie...) in tutto il mondo, riunito nella International Para Standing Tennis Association, presieduta da Ivan Corretja (fratello di Alex, ex numero 2 ATP al mondo, vincitore delle ATP Finals nel 1998 e due volte finalista al Roland Garros): come previsto già da molto tempo dal tennistavolo e dal badminton, infatti, chi vuole e ha la possibilità di giocare in piedi potrà farlo in modo ufficiale e regolamentato.