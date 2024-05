Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

Bella vittoria sul proprio campo per l’Under 17 Gold che ha la meglio contro Area Pro, squadra al terzo posto del girone. Cuneo parte forte fin dalla palla 2 andando ad aumentare pian piano il proprio vantaggio nei primi 10’ di gara. Nella seconda frazione i cuneesi calano a livello offensivo, ma la difesa resta efficace e Area Pro non riesce ad avvicinarsi ai locali. Al rientro dagli spogliatoi Cuneo cambia marcia: grazie ad ottimi e prolifici attacchi i ragazzi dei Coach Griffanti e Menardi scappano nel punteggio chiudendo di fatto la gara. Nell’ultima frazione il vantaggio acquisito permette allo staff cuneese di ruotare tutti i propri atleti.

«Nel giro di 3 giorni abbiamo fatto la nostra peggiore partita, perdendo in casa di Torino, fanalino di coda del girone, e poi una delle nostre migliori. Spero che i ragazzi capiscano una volta di più il loro potenziale e che nessuna gara è scontata né in positivo né in negativo», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

1^ Divisione Regionale Maschile

5^ Giornata di Ritorno – Fase Titolo – 05/05/2024

ASD BK SETTIMO TORINESE – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 83-95 d.t.s.

Parziali (18-21; 37-44; 59-62; 79-79)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Rosso, Bruschetta, Capelli, Castellino, Manfredi, Tamagno, Cani, Comotti, Bodino, Saladini, Zuppanelli. Coach: Lelli-Caroni.

Partita al cardiopalma sul campo di Settimo Torinese, dove Cuneo deve per forza vincere per approdare agli ottavi di finale. Granda College parte bene, gioca in controllo e a parte qualche palla persa di troppo si porta sul +3 (18-21 al 10’). Nella ripresa Cuneo allunga ancora e grazie a buone giocate collettive chiude sul 37-44 all’intervallo. Settimo esce dagli spogliatoi più concentrata e lima qualche punticino portandosi a -3 (59 a 62 al 30’). Nell’ultimo periodo Cuneo prende il largo, arriva fino a +10 ma negli ultimi minuti succede di tutto e di più: tiri liberi sbagliati e palle perse di sufficienza permettono a Settimo di pareggiare con un parziale incredibile in meno di 2 minuti. Al 40’ il punteggio recita 79 pari con la partita che ha bisogno dei tempi supplementari per decretare il vincitore. Nell’overtime Cuneo è molto più lucida e trova canestri importanti chiudendo la partita sull’83-95 con ben 16 punti segnati.

Queste le parole dell’ala cuneese Luca Comotti: «Abbiamo rischiato di buttare al vento una discreta partita e una stagione intera in un minuto e mezzo. Fortunatamente nell’overtime abbiamo giocato come sappiamo fare e siamo stati molto più attenti in difesa. Ora si vola agli ottavi contro Novara Basket, una squadra molto forte ed esperta. Noi non ci tireremo indietro, siamo giovani e ruspanti, cercheremo di fare del nostro meglio come sempre; d’altronde chi avrebbe mai detto di trovarci qui a questo punto della stagione?».

UNDER 14 GOLD

3^ Giornata di Ritorno – Fase Top – 04/05/2024

CROCETTA BASKET TORINO – GRANDA COLLEGE CUNEO 55-48

Parziali (21-13; 26-24; 45-35)

GRANDA COLLEGE: Giraudo, Dutto, Cissoko, Bosio, Leone, Fantini, Alladio, Ongaro, Albert, Socco, Romano, Mellano. Coach: Persico-Capelli.

Buona partita nonostante la sconfitta che si presenta al match con due giocatori del quintetto iniziale infortunati, per la compagine di Coach Persico che ha la peggio dopo 40’ di intensità contro i torinesi di Crocetta.