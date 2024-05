CNU 2024: il CUS Torino presente con una delegazione di oltre 140 rappresentanti

Ritornano i Campionati Nazionali Universitari primaverili che quest’anno si svolgeranno in Molise dal 18 al 26 maggio 2024 . Giunti alla 77esima edizione, come ogni anno, i migliori studenti-atleti d’Italia competeranno in molteplici discipline sportive presso gli impianti sportivi dell’Ateneo e di alcuni Comuni limitrofi. L’organizzazione è stata affidata all’ Università degli Studi del Molise ed al CUS Molise sotto l’egida della FederCUSI . Il team torinese prenderà parte all’evento con una delegazione formata da oltre 140 rappresentanti tra atlete e atleti, tecnici e dirigenti accompagnatori. La delegazione torinese è stata presentata ieri ufficialmente presso l’impianto universitario di via Panetti 30. Presenti autorità accademiche e istituzionali tra cui il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio , il Vice Rettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport dell’Università di Torino Alberto Rainoldi , il Vice Rettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma del Politecnico di Torino Stefano Sacchi , il Direttore Generale dell’Università di Torino Andrea Silvestri , il Delegato del Coni Point di Torino Luigi Casale , il Vice Presidente della FIP Piemonte Rudi Cena ed il Presidente del comitato regionale di Taekwondo Edoardo Greco .

Le parole del Presidente Riccardo D’Elicio: «I CNU sono un momento molto importante per lo sport universitario torinese. Ogni anno portiamo una delegazione molto numerosa che rappresenta l’eccellenza del nostro movimento, composta dai migliori studenti-atleti dei nostri Atenei. Questo gruppo, sono sicuro, darà il meglio per conquistare il maggior numero di medaglie e sarà un altro grande momento per lo sport universitario torinese e nazionale. Un’anticipazione: il CUS Torino ha avuto l’autorizzazione a procedere dalla Città, dalla Regione, dall’Università e dal Politecnico per la candidatura di Torino per i CNU nel 2027. L’obiettivo è far crescere sempre più il progetto Torino Città Universitaria».

«Come ha appena detto il Presidente D'Elicio, lo sport è un formidabile fattore di inclusione sociale, ma crea anche un terreno e offre un modello per la convivenza pacifica tra popoli, tanto più importante in tempi come quelli che viviamo, di divisioni e di guerre – dichiara il Vice Rettore del Politecnico Stefano Sacchi – Voi giovani studenti-atleti siete un modello, nel vostro sforzo di conciliare attività sportiva agonistica con lo studio, con risultati eccellenti. Come istituzioni universitarie, dobbiamo fornirvi supporto istituzionale e materiale, facilitando i percorsi di Dual Career e tutto ciò che vi può agevolare. Su questo la nuova Governance del Politecnico di Torino, che rappresento perché lo sport ricade nelle mie deleghe, è determinata nel voler oliare questi meccanismi così da facilitare carriere ed esperienze come le vostre, sempre più centrali per il nostro Ateneo. Noi faremo il nostro, certi che voi continuerete a darci grandi soddisfazioni, a cominciare dai Campionati Nazionali Universitari a Campobasso. Fatevi valere!».

L’intervento del Vice Rettore Alberto Rainoldi: «Anche quest’anno i nostri studenti/atleti migliori parteciperanno ai Campionati Universitari Nazionali. In occasioni come queste appare evidente e particolarmente efficace l’impegno di Unito per facilitare il percorso dei suoi studenti in Dual Career. Oltre ai risultati finali, al numero di medaglie che porteranno a casa, il traguardo più importante sarà dato dall’esperienza che questi due percorsi paralleli (studio e sport agonistico) offrirà alla costruzione di ciascuno di loro, come donna e come uomo».



Gli atleti torinesi saranno impegnati in diverse discipline: taekwondo (M-F), judo (M-F), lotta (M-F), tennis (M-F), pallavolo (M), calcio a 5 (M), pallacanestro (M), rugby a 7 (M), tennistavolo (M-F), scherma (M-F), atletica leggera (M-F), karate (M-F).



Le prime discipline in gara, a partire da sabato 18 maggio, saranno il taekwondo, guidato dal tecnico Christian Pejretti, il judo dei tecnici Nicholas Mungai e Michele Capasso, la lotta dei tecnici Alessandro Saglietti e Andrea Sorbello, e l’atletica leggera guidata dal tecnico Mimmo Rapallo e Jacopo Cocomazzi.

Nel taekwondo: Carlotta Bonetto (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino) ed Edgar Leone Chavez Cisneros (Scienze e Tecnologie Agrarie – Università degli Studi di Torino). Nel judo: Elisa Toniolo (Fisica – Università degli Studi di Torino), Giulia Italia De Luca (SUISM – Università degli Studi di Torino), Cristina Ara (Architettura – Politecnico di Torino), Simona Posillipo (Lingue e Letterature Moderne – Università degli Studi di Torino), Vittorio Le Grazie (SUISM – Università degli Studi di Torino), Marco Posillipo (Chimica e Tecnologie Chimiche – Università degli Studi di Torino), Alessandro Vitale (SUISM – Università degli Studi di Torino), Lorenzo Moglia (Scienze e Tecnologie Agrarie – Università degli Studi di Torino), Alvise Tomaselli (Fisica – Università degli Studi di Torino), Alessandro Merlin (SUISM – Università degli Studi di Torino).

Nella lotta: Lisa Galvagni (Matematica – Università degli Studi di Torino), Elisa Duce (Informatica – Università degli Studi di Torino), Althea Secchi (Scienze Biologiche – Università degli Studi di Torino), Giuseppe Christian Caniglia (SUISM – Università degli Studi di Torino), Valerio Costantino (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino), Jouya Ebrahimimehraban (Ingegneria Ambientale, del Territorio e delle Infrastrutture – Politecnico di Torino), Francesco Gorgone (SUISM – Università degli Studi di Torino), Mohammadhossein Rezaei (Ingegneria Meccanica – Politecnico di Torino).

Nell’atletica: Francesca Paolin (Fisioterapia – Università degli Studi di Torino), Aurora Barbero Vignola (Ingegneria Civile – Politecnico di Torino), Sara Verteramo (SUISM – Università degli Studi di Torino), Francesca Schena (Scienze della Formazione Primaria – Università degli Studi di Torino), Angelica Abrigo (Architettura – Politecnico di Torino), Ludovica Megna (Servizio Sociale – Università degli Studi di Torino), Giulia Ingenito (Scienze Biologiche – Università degli Studi di Torino), Valentina Paoletti (Ingegneria Matematica – Politecnico di Torino), Erika Paris (Chimica e Tecnologie Chimiche – Università degli Studi di Torino), Elisabetta Munari (Ingegneria dei Materiali – Politecnico di Torino), Vittoria Bollano (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino), Giorgia Amerio (Belle Arti – Accademia Albertina di Belle Arti di Torino), Anna Bertin (Fisica – Università degli Studi di Torino), Gaya Bertello (Economia – Università degli Studi di Torino), Edoardo Siliquini (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino), Davide Rapallo (Ingegneria Energetica – Politecnico di Torino), Samuele Masiani (SUISM – Università degli Studi di Torino), Francesco Pugno (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino), Herman Baranyi Berge (Global Law and Transnational Legal Studies – Università degli Studi di Torino), Gioele Buzzanca (SUISM – Università degli Studi di Torino), Mattia Benente (Ingegneria Aerospaziale – Politecnico di Torino).

Lunedì 20 maggio sarà la volta della pallavolo e del tennis.

La delegazione della pallavolo maschile, guidata da coach Mimmo Specchia, sarà formata da: Riccardo Miraglia (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino), Fabio Pavan (SUISM – Università degli Studi di Torino), Tommaso Armando (Biologia – Università degli Studi di Torino), Gabriele Borsato (SUISM – Università degli Studi di Torino), Luca Chiabrando (Ingegneria Meccanica – Politecnico di Torino), Pavel Ricca (Scienze Internazionali – Università degli Studi di Torino), Leonardo Genesio (SUISM – Università degli Studi di Torino), Francesco Pellegrino (SUISM – Università degli Studi di Torino).

Il tennis dei tecnici Enrico e Alberto Macii e Vincenzo Santoleri: Elena Gobetti (Scienze e Tecniche Psicologiche – Università degli Studi di Torino), Federica Joe Gardella (Dottorato di Ricerca in Architettura, Storia e Progetto – Politecnico di Torino), Sofia Marenna (Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Sostenibili – Politecnico di Torino), Beatrice Ottone (Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione – Università degli Studi di Torino), Davide Lorenzo Dino Aschieri (Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale – Politecnico di Torino), Andrea Cardella (SUISM – Università degli Studi di Torino), Gian Marco Ortenzi (Ingegneria Elettrica - Politecnico di Torino), Andrea Cherchi (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino).

Martedì 21 maggio prenderanno il via pallacanestro, calcio a 5 e scherma.

La pallacanestro maschile, guidata da coach Giuseppe Giovanniello e accompagnata da Samuele Barbaria con: Filippo Romerio (Architettura – Politecnico di Torino), Matteo Lissiotto (Informatica – Università degli Studi di Torino), Guy Akoua (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino), Davide Marangon (Ingegneria Meccanica e Aerospaziale – Politecnico di Torino), Emanuele Rosso (SUISM – Università degli Studi di Torino), Carlo Pietra (SAA – Università degli Studi di Torino), Federico Conti (Ingegneria Meccatronica – Politecnico di Torino), Davide Fracasso (Matematica per la Finanza e l'Assicurazione – Università degli Studi di Torino), Francesco Guggia (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino), Matteo Porcella (SUISM – Università degli Studi di Torino), Alessandro Salvetti (Ingegneria della Produzione Industriale – Politecnico di Torino), Stevy Tatsoptsa (Computer Engineering – Politecnico di Torino).

Il calcio a 5 di coach Tommaso Mortara e Fabio Scamorcia con: Emilio Merlo (SUISM – Università degli Studi di Torino), Walid Assouli (Consulenza Lavoro e Gestione Risorse Umane – Università degli Studi di Torino), Simone Mirisola (Architettura – Politecnico di Torino), Davide Guzzi (SUISM – Università degli Studi di Torino), Consolato Schiavone (Ingegneria Elettronica e Telecomunicazione – Politecnico di Torino), Paolo Tedesco (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino), Francesco Corrieri (Economia e Management – Università degli Studi di Torino), Antonio D'Aleo (Amministrazione e Gestione Digitale delle Aziende – Università degli Studi di Torino).

Nella scherma il team torinese sarà in gara con: Carlotta Carnoalba (Farmacia – Università degli Studi di Torino), Giulia Massarenti (Architettura – Politecnico di Torino), Giulia Corneglio (Economia – Università degli Studi di Torino), Giulia Gabola (Ingegneria Ambientale – Politecnico di Torino), Erica Verri (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino), Chiara De Piccoli (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino), Alessandro Sforzini (Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione – Politecnico di Torino), Giovanni Murolo (Ingegneria dell’Autoveicolo – Politecnico di Torino), Nicola Guascito (Ingegneria Aerospaziale – Politecnico di Torino), Stefano Di Quattro (Direzione di Impresa, Marketing e Strategie – Università degli Studi di Torino).

Mercoledì 22 maggio scenderanno in campo il tennistavolo e il rugby a 7.

Il tennistavolo, guidato dal tecnico Romualdo Manna, con: Martina Tirrito (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino), Stella Frisone (Economia e Statistica per le Organizzazioni – Università degli Studi di Torino), Elisa Armanini (Innovazione Sociale, Comunicazione, Nuove Tecnologie – Università degli Studi di Torino), Andrea Corazza (Ingegneria Chimica e Alimentare – Politecnico di Torino), Mattia Foglia (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino), Lorenzo Cordua (SUISM – Università degli Studi di Torino), Federico Giardi (Chimica – Università degli Studi di Torino).

Nel rugby a 7 la squadra è in via di definizione.

Infine nel weekend di sabato 25 e domenica 26 maggio sarà la volta del karate, guidato da Emanuele Pintus con: Amelie Perpetuini (Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Torino), Aurora Ricci (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino), Rebecca Campli (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche – Università degli Studi di Torino), Tommaso Lorenzetti (SUISM – Università degli Studi di Torino), Thomas Galeotti (SUISM – Università degli Studi di Torino), Riccardo Andrea Duro (Ingegneria Aerospaziale – Politecnico di Torino), Gabriele Odetto (Medicina e Chirurgia – Università di Torino), Giuseppe Tidona (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino), Federico Gallo (SUISM – Università degli Studi di Torino).



