Cuneo Volley U17 cede in Finale e prende l’argento regionale

Una vittoria netta la Semifinale regionale, giocata la mattina di domenica 5 maggio al Palazzetto di Via Fea a Chieri dalla Lab Travel Cuneo Rossa Under 17 contro i coetanei di Novi Ligure, grazie alla quale i cuneesi sono passati alla Finale 1°-2° posto del pomeriggio.



In Finale lo scontro è stato contro il Volley Parella Torino, ripercorrendo le sorti dello scorso anno. A differenza della stagione passata i cuneesi sono riusciti a strappare un set ai torinesi, che tuttavia hanno confermato il Titolo Regionale U17 e accederanno alle Qualificazioni Nazionali.



Un argento importante per la squadra di coach Barbiero che sta disputando anche i Play Off di Serie D come squadra di gran lunga sotto la media come età ed esperienza.