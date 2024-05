ValleBelbo Sport: Mattia Tammaro convocato per il Trofeo delle Regioni

Una bella notizia è arrivata in casa ValleBelbo Sport. Mattia Tammaro è stato convocato per il XXVI Trofeo delle Regioni dedicato alla categoria Esordienti A e farà parte della rappresentativa regionale piemontese nell’appuntamento in programma per il 29-30 giugno a Scanzano Jonico (Mt).

Questa chiamata, che inorgoglisce tutto il team arancio-nero, è maturata grazie alla continuità dei risultati e dei miglioramenti espressi durante tutta la stagione agonistica, suffragati dalle ottime prove registrate in occasione della prova indicativa di selezione disputata a Torino, in vasca lunga, il 20-21 aprile.