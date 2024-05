Le Greens a caccia di vittoria contro il Reba Basket per il pass alle finali di Coppa Piemonte

In settimana intanto le Greens, dopo la sconfitta di misura con Cerrus, ottiene un pronto riscatto contro Monferrato in una gara che rappresentava un vero e proprio spareggio per accedere alla finale di cui sopra.

Dopo un primo quarto caratterizzato dalle basse percentuali da entrambe le parti, le Greens provano l'allungo nel secondo parziale andando al riposo lungo in vantaggio di nove lunghezze.

Nella seconda parte di gara Monferrato rientra progressivamente nel punteggio, rosicchiando tutto il vantaggio ospite, ma le Greens sono brave a non disunirsi quando la gara diventa più fisica e restano a contatto.