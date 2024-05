Verso Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona

Vigilia di quarti di finale playoff per la Bertram Derthona, che si appresta ad affrontare la Virtus Segafredo Bologna: gara 1 è in programma domani alle ore 20.45, mentre gara 2 sarà lunedì 13 maggio alle ore 20. Entrambe le sfide saranno disputate alla Segafredo Arena.

A presentare la serie che attende il Derthona è stato coach Walter De Raffaele: «Affrontiamo questa serie con lo spirito di chi ha ottenuto il risultato di essere ancora tra le prime otto, nell’élite del campionato. Si tratta di un risultato che a metà stagione era difficile da raggiungere. Sappiamo di competere contro una delle migliori formazioni d’Europa, che ha giocato una grande EuroLega ed è arrivata prima in regular season. Siamo consapevoli di tutte le difficoltà di questa sfida, avendoli già affrontati a Casale, ma allo stesso tempo dobbiamo avere lo spirito e il desiderio di competere contro i migliori giocatori, un grande Club e un grande staff. Vogliamo giocare queste gare provando a portare via una partita, sapendo di essere di fronte veramente a una grande squadra».