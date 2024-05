Oggi si è recuperata l’ultima giornata di andata del Campionato Italiano di Serie A del muro, che decreta anche la classifica per il calendario della Coppa Italia che inizierà il 5 giugno a Vignale.

I risultati delle partite

Montemagno vs Montechiaro 17-19

Grazzano vs Moncalvo 19-5

Vignale vs Rilate 19-4

La classifica generale: Grazzano 14pt, Montechiaro 11pt, Vignale 9pt, Portacomaro 8pt, Montemagno 4pt, Rilate 2pt e Moncalvo 0pt.