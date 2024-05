Country Club Cuneo: Eleonora Tranchero alla Finale Itf Under 14 a Pavia

L’allieva di Andrea Baccanelli l’ha centrata nel prestigioso torneo internazionale di Pavia nel tabellone di doppio, in coppia con Isabella Johri. Il percorso delle due giocatrici nel 18° Memorial Giuseppe Cassa (20esima edizione della rassegna giovanile) è iniziato con il successo in 1° turno contro la tedesca Ahleit e la lettone Zaikina.

Un netto 6-3 6-1 che le ha proiettate al secondo turno dove hanno sconfitto in rimonta Silvia Dalle Molle, numero 3 del seeding, e Arianna Ovarelli. Score finale in favore di Tranchero e Johri fissato sull’1-6 6-3 10-0, con un match tie-break letteralmente dominato.