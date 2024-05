Presentata in Confindustria Cuneo la 35^ edizione della granfondo Internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio

Oggi, alle ore 18, nella sala conferenze “Michele Ferrero” di Confindustria Cuneo si è tenuta la presentazione ufficiale della 35^ edizione della granfondo internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio . Alla presenza di autorità e sponsor dell’evento, rappresentanti del CONI e delle associazioni legate all’evento, gli organizzatori Davide Lauro ed Emma Mana , presidente e vicepresidente della ASD Fausto Coppi on the road, hanno illustrato il programma.

Sport, turismo, natura, ambiente, sociale, sguardo internazionale, economia per Cuneo e le valli, salvaguardia delle vie alpine, condivisione di una grande passione e restituzione al territorio: ecco raccontata in sintesi La Fausto Coppi Officine Mattio. La granfondo internazionale cuneese, in programma domenica 30 giugno 2024, festeggia 35 anni e per l’edizione 2024 prevede tante novità e una nuova filosofia dell’evento, che va molto oltre l’aspetto agonistico.

LA MAGLIA DI GARA 2024

Durante la serata è stata svelata la maglia ufficiale di gara, un appuntamento atteso dai tanti appassionati, che permette ai partecipanti di entrare nel clima dell’evento. Quest’anno il colore scelto è il rosso: rappresenta la passione per la bicicletta, l'emozione di pedalare sulle strade dell’evento, in quota come in pianura, l'orgoglio di partecipare a un evento che anno dopo anno è sempre più internazionale. Il rosso è armonizzato da pennellate e venature: le prime sono quelle che i ciclisti disegnano lungo il percorso, con la fatica e la soddisfazione dell'impresa, le seconde sono un omaggio ai boschi, all'ambiente, ai pascoli e a tutta la natura che accompagna gli atleti. Immancabili, come da tradizione, le bandiere dei Paesi dei ciclisti che negli anni hanno partecipato alla granfondo. La maglia del 2024, come già quella del 2023, è stata realizzata da Parentini Bike Wear maglificio in provincia di Pisa, azienda con un'esperienza di oltre 40 anni nell'abbigliamento tecnico per il ciclismo che lavora all'insegna dell'innovazione, passione e stile.

Indossata obbligatoriamente in gara, la maglia, “ambasciatrice di Cuneo”, viene portata con orgoglio dai ciclisti durante tutto l’anno, per il forte simbolismo: appartenenza, partecipazione, condivisione della fatica e della gioia di pedalare con tanti appassionati, ma anche ciclismo epico su montagne splendide e su territori di grande storia del ciclismo.

VALORI IMPORTANTI

Grandi novità nel programma della 35^ La Fausto Coppi Officine Mattio, che caratterizzano la manifestazione, sottolineando valori significativi. Innanzitutto, l’ambiente: dall’attenzione per le vie alpine con il progetto salviamo le strade di montagna (ogni anno, grazie alla griglia di solidarietà, vengono investite risorse per la manutenzione dei percorsi in quota attraversati dalla gara) alle giornate di pulizia strade. L’evento vuole sottolineare l’importanza di curare e tutelare lo straordinario palcoscenico delle montagne cuneesi a partire dal colle Fauniera (2481 metri di quota).

Altro elemento essenziale è l’attenzione sempre più rivolta al sociale e alle associazioni e realtà del territorio che si occupano di progetti legati all’inclusione. La manifestazione ha consolidato la collaborazione con La Cascina di San Rocco Castagnetta di Cuneo e il CSV (Centro Servizi per il Volontariato), due realtà molto attive nel volontariato e che si occupano di persone con disabilità. Anche per il 2024, nel team di volontari ci saranno ragazzi straordinari, che porteranno il sorriso e quella semplicità e unicità che affascina e coinvolge.



L’EVENTO COME RISORSA DEL TERRITORIO

La Fausto Coppi Officine Mattio è un evento che rappresenta un’opportunità straordinaria per il territorio, con importanti occasioni di promozione internazionale e contribuisce all’economia locale (dagli alberghi, ai ristoranti, bar, negozi, B&B, campeggi). Nel weekend del 30 giugno sono attesi a Cuneo oltre duemila ciclisti e si presume che fra famigliari, accompagnatori e appassionati la città accoglierà oltre 6 mila persone. Ad oggi gli iscritti sono 1700 e le Nazioni per il momento rappresentate sono 30: Italia, Albania, Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Danimarca, Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, Guatemala, Irlanda, Israele, Kenya, Marocco, Moldavia, Nuova Zelanda, Olanda, Principato di Monaco, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA. Un viaggio in giro per il mondo, in cui Cuneo nel weekend del 30 giugno sarà il centro internazionale per gli appassionati del ciclismo. E tanti il giorno dopo la granfondo, andranno ad applaudire il passaggio del Tour de France sulle colline Unesco.

LA FAUSTO COPPI TEO BIKE

Insieme all’ azienda dolciaria Balocco di Fossano, l’ASD Fausto Coppi on the road presenta la seconda edizione de “La Fausto Coppi Teobike”: appuntamento venerdì 28 giugno alle 18.30 in piazza Galimberti a Cuneo. Protagonisti saranno bambini e ragazzi tra 6 e 12 anni. L’evento, organizzato insieme a Gs Passatore, Vigor e Esperia Piasco, è in ricordo di Lorenzo Tealdi, promotore di tante manifestazioni e ambasciatore del ciclismo, che ha portato nel Cuneese diverse tappe del Giro d’Italia e del Tour de France, oltre ad essere stato il patron del Giro delle Valli Cuneesi.

I bimbi faranno un giro per le strade di Cuneo: l'obiettivo è far capire alle nuove generazioni l'importanza dello sport e dello stare insieme.

Per la maglia è stato scelto il colore giallo e come lo scorso anno avrà un disegno dell'artista BOB MARONGIU

ANTEPRIMA DEL PROGRAMMA

Durante la serata è stato presentato anche il ricco programma di iniziative del weekend del 30 giugno. ll quartier generale sarà sempre in piazza Galimberti: il salotto di Cuneo ospiterà il villaggio con stand dedicati alle bici e all’outdoor, ma non solo. Ci saranno realtà del territorio che intendono farsi conoscere e proporre le eccellenze del Nord Ovest.

Tra le novità 2024 più significative c’è il terzo percorso. Alle tradizionali granfondo (178 km, dislivello di 4500 metri) e mediofondo (111 km, 2500 metri) si aggiunge il Fauniera Classic (101 km, 2187 metri) che prevede, come unica salita il Fauniera. Da Demonte si raggiungerà direttamente Cuneo, passando da Borgo San Dalmazzo. Una proposta per ampliare l’offerta a chi punta soprattutto a scoprire le bellezze di questo patrimonio di montagne, al di là dell’aspetto agonistico.

Altra new entry è il Bike Cure, progetto in collaborazione con Confindustria e l’Ente Scuola Edile di Cuneo, per il parcheggio riservato alle bici: i ciclisti potranno lasciare la propria bicicletta in quest’area per scoprire il villaggio di piazza Galimberti e partecipare al pasta party post gara.



LA SQUADRA DEI VOLONTARI

La Fausto Coppi Officine Mattio non sarebbe possibile senza la squadra di volontari che operano dietro le quinte, non solo durante il weekend della manifestazione. Sono oltre 100 le persone che si occupano di ogni aspetto dell’evento: dalla logistica alla preparazione dei pacchi gara, dalla pulizia strade alla promozione, i punti di ristoro, l’accoglienza dei ciclisti, il villaggio di piazza Galimberti, la presenza lungo il percorso di gara.

Essenziale poi, per un evento come questo, il gruppo degli sponsor che supportano la manifestazione e le permettono di crescere e di proporre anche le tante iniziative collaterali. Tra questi in primis i main sponsor Officine Mattio e Bongioanni e poi Balocco, Banca CRS Ferodo, Fondazione CRC, Generali, Karhu, Cicli Mattio, Merlo, Armando Group e Acqua San Bernardo.

Ugualmente fondamentale è il supporto dei media, a partire dal quotidiano LA STAMPA storico media partner dell’evento, che danno risalto e attenzione, in Italia come all’estero, a questo bellissimo evento.

Infine, un grazie particolare va all’esercito, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, che durante il weekend della granfondo sono particolarmente impegnati a garantire la sicurezza e la vigilanza di tutto il tracciato della manifestazione.

