Team Overall Tre Colli: vittoria per Daniel Tommaso nell'International Festival Crono

Oggi a Porto S. Elpidio, nell'International Festival Crono, il miglior tempo lo ha fatto segnare il nostro portacolori Daniel Tommaso che ha "volato" i 12 Km di gara contro il tempo ai 47 Km/h.

Vittoria meritatissima al cospetto di avversari specialisti del cronometro. Soddisfazione nel Team che ha riempito la casella delle vittorie 2024 con un 1 importante e che fa ben sperare per gli impegni a venire e valorizza i piazzamenti ultimamente ottenuti da Matteo Sasso, 8^ nella cronoscalata di Capraia e il 10^ di Luca Belloni nella gara in line di Albola.

Intanto Davarias, Fraccaro, Bisoni, Belloni e Morello si preparano all'importante appuntamento Internazionale G.P. Industrie del Marmo a Carrara che si terra domenica 12 maggio, riservato agli Under 23.