One Night Boxe si chiude con il botto

Il primo ad affrontare il ring è stato il ventiseienne Andrea Fontana “The Doctor”, che ha battuto il coetaneo romano Joshua Riccardo per abbandono dopo 30 secondi dell’ottava ripresa.

Il diretto sinistro è l’arma segreta dell’allievo di Abatangelo, che attacca con agilità il pugile di Ladispoli. Nel terzo round Riccardo finisce al tappeto dopo un sinistro ben assestato di Fontana. Il match è nelle mani del torinese e nuovo conteggio al quinto round per il laziale, che ormai mostra i segni di cedimento, quando all’ottavo avviene l’epilogo. Dall’angolo di Riccardo si decide saggiamente di gettare la spugna.

Il momento clou è l’arrivo di Abatangelo, The Hammer, che può contare sul tifo di casa e il calore del pubblico.

L’incontro parte a rilento per il beniamino di Montanaro, che deve carburare contro un avversario, l’olandese di origine ugandese Nasser Bukenya, 32 anni più alto e con lunghe braccia.

L’olandese ha tecnica e sferra lunghi destri e Abatangelo si chiude in difesa, fino a quando riesce nel quinto round a spingere alle corde l'avversario e il torinese raccoglie tutte le energie per metterlo in difficoltà. Dall’ottavo in avanti il dominio del match è di The Hammer, che attacca con la sua tecnica.

L’incontro si chiude con un verdetto ai punti 97 a 93, 96 a 94, 96 a 95 e decreta la vittoria di Abatangelo che dichiara «Sono super felice è un sogno che inseguivo da tempo. Devo ringraziare tutti dal mio staff alla mia famiglia, che mi hanno sostenuto e hanno creduto in me».