Il Derthona tiene testa alla Virtus, che nel secondo tempo allunga e vince Gara 1

Gara 2 è in programma, nuovamente alla Segafredo Arena, lunedì 13 maggio alle ore 20.

Primo periodo ad alto punteggio alla Segafredo Arena grazie alla precisione nel tiro da tre punti delle due formazioni: la Virtus conduce per larghi tratti e chiude avanti 27-21 al 10’. Nel secondo quarto Bologna allunga subito a +11, prima che il Derthona reagisca – crescendo in difesa e trovando buone letture in attacco – sino al -1 (35-34) a metà frazione. I Leoni proseguono nel loro momento favorevole, giocando con fluidità: Baldasso e Strautinš firmano il sorpasso, Radoševi? l’allungo: all’intervallo il punteggio è 44-48.