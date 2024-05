Vittoria di Avigliana contro il Reba Basket

La gara non ha molto da dire, il primo quarto rimane in sostanziale equilibrio anche in conseguenza di basse medie realizzative, poi le padroni di casa fanno valere esperienza e maggiori motivazioni portando a casa agevolmente l'incontro.

Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico, così coach Spampinato a fine gara: «Ci tenevamo molto a giocare la finale davanti al nostro pubblico, ma più che altro avevamo chiesto alla squadra di finire la stagione in crescendo e, per quanto abbiamo visto in campo, per l'impegno, la serietà e la voglia di collaborare insieme siamo decisamente molto soddisfatti. Ora abbiamo una settimana di lavoro per preparare al meglio l'ultima gara ufficiale della stagione».