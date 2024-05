Fitarco Piemonte: Campionati Europei con vista su Parigi 2024

Se nel torneo individuale era sfumata la possibilità di una carta olimpica al maschile con l’uscita di tutti e tre gli arcieri in gara nei vari turni degli scontri (il femminile non partecipava), il riscatto arriva invece durante l’Europeo con la prova a squadre (sempre maschile): il terzetto azzurro composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e il piemontese Alessandro Paoli stacca il pass per Parigi 2024 conquistando la finale a squadre olimpico. Al femminile, il trio delle azzurre, con Lucilla Boari, Chiara Rebagliati e la piemontese Tatiana Andreoli, si ferma invece solamente in semifinale e per via della vittoria dell’Olanda (sempre in semifinale) sfuma così il pass. Attualmente al femminile c’è una sola carta individuale (conquistata ai Giochi Europei 2023), ma il terzetto avrà ancora due possibilità per cercare di essere sulla linea di tiro dei prossimi Giochi Olimpici: la terza e ultima tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (ultimo Torneo Mondiale di qualificazione) e, nel caso non andasse bene, sperare nell’accesso tramite ranking mondiale (novità introdotta con questa edizione dei Giochi).

L’Europeo consegna però anche quattro medaglie alla delegazione azzurra (che vale la quarta posizione nel medagliere finale per Nazioni) e due di queste parlano piemontese.