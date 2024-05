Eurogymnica fa doppietta: al comando del Campionato Regionale di Insieme Open e Giovanile

L'insieme, meglio conosciuto come "Squadra", é una specialità nella quale Torino e l'Italia fanno scuola da sempre e che vede la sua massima espressione nella Squadra Nazionale Italiana Senior e Junior.

Per le Farfalle Azzurre di Emanuela Maccarani il massimo obiettivo oggi è rappresentato dai giochi olimpici estivi di Parigi, mentre per il mondo della ritmica nostrana, l'appuntamento clou della stagione sarà invece la finale nazionale che si terrà a Folgaria l'8 e 9 giugno.