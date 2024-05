Tam Tam: quarta vittoria consecutiva

La quarta vittoria di fila per la serie C del Tam Tam arriva tra le mura amiche, battendo una tostissima Polisportiva Reba. I tamburi partono bene trovando ritmo in attacco e solidità in difesa nonostante un Di Gennaro a tratti immarcabile. I primi due quarti, infatti, vedono i granata andare con fluidità a canestro, difendere e costruire, arrivando al primo break importante (+12) a due minuti dalla fine del periodo. Montalbetti realizza due triple per gli ospiti che chiudono il primo tempo sul +6 per i granata.

Nel terzo periodo Reba prova a scavare il solco toccando il +8, complici attacchi sterili e con tante forzature dei tamburi, ma cambia tutto nell'ultimo quarto.

Le maglie granata si stringono (3 soli punti concessi) e palla dopo palla il gap viene annullato. A 44” dal termine un rimbalzo offensivo condito da canestro+fallo di Nebiolo scrive la parola fine all'incontro. Match duro, attacchi non esaltanti, ma combattuto come meritano le “finali“ per rimanere aggrappati alla futura serie C!