Canottieri Casale: Cesare Cattaneo trionfa al torneo internazionale U14 del Tennis Club Pavia

Cesare Cattaneo vince il torneo internazionale Under 14 del Tennis Club Pavia. Il portacolori della Canottieri Casale, affiancato per la settimana da Matteo Sacchi, ha superato al primo turno lo svizzero Linus Zuercher con lo score di 6-0, 6-2. Nel match successivo il monferrino, numero 388 delle classifiche Tennis Europe, si è imposto 6-1, 6-3 contro Edoardo Ghirelli. Nei quarti di finale Cattaneo ha vinto 7-5, 6-1 contro Giorgio Ghia. Il percorso è proseguito in semifinale dove il casalese ha superato 6-4, 6-2 il francese Raphael Godart. Nella finale tutta tricolore, successo in tre frazioni di Cattaneo, contro Zeno Roveri: 7-5, 5-7, 6-3. Per Cattaneo, secondo titolo internazionale Under 14 in bacheca, dopo quello svedese vinto a Gotheborg lo scorso febbraio. Un’altra buona prova per il giovane atleta casalese che sembra trovarsi a proprio agio sui palcoscenici internazionali.