Moto Club Alfieri: ottimi risultati al Campionato italiano Under23/Senior

È andata in scena nel fine settimana appena trascorso la terza tappa del Campionato italiano enduro Under 23/Senior, a Ceva, nel Cuneese. In griglia di partenza anche i piloti del moto club Alfieri di Asti. Un ottimo terzo posto lo ha conquistato Alessio Berger nella Cadetti 125. Nona posizione per Gabriele Doglio nella Junior 250 2 tempi. Stefano Boglietti ha chiuso 13esimo nella categoria Senior 250 2 tempi. Quinta piazza per Sabrina Lazzarino nella categoria Femminile, che ora proverà a blindare il terzo posto nella parziale classifica di Campionato.

«Ringraziamo per l'assistenza la Tecnobike di Pietro Garbarino», annotano dallo staff del moto club Alfieri.