Club76: tutti i risultati del weekend

In Serie B2 , le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno vinto 2-3 contro Duo Volley Varese. Il Chieri76 chiude il proprio Campionato con la vittoria anche nell’ultima gara della stagione. I numeri dicono che le ragazze biancoblu? hanno ottenuto 26 punti nel girone di andata e 30 nel girone di ritorno, fermandosi a un solo punto dalla zona playoff. Top scorer per Chieri ed Mvp della gara la Capitana Asia Aliotta con 26 punti, seguita da Lavagnino con 15 e Basso 12. Lo splendido Campionato delle chieresi finisce quindi con l’ultimo successo delle “clubbine”, che ora affronteranno le finali nazionali U18F a Conversano (BA) dal 15 al 19 maggio .

In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Vicoforte Volley Ceva Editel Bam. Ultima partita del girone di ritorno opaca per le avversarie, che ha permesso alle “clubbine” di mantenere un buon livello di gioco durante tutta la partita, conquistando tre punti, che pero? non bastano per scavalcare posizioni in classifica. La squadra resta 12esima e aspetta di conoscere le avversarie del primo girone di Playout, che andra? in scena gia? la prossima settimana.

TUTTI I RISULTATI

Venerdi? 10 maggio

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Club76 Playasti vs Libellula Volley U16 2-3

1DF C.T. Torino Eccellenza Girone R: Newvolley Carmagnola Club76 L&L Arredamenti vs Club76 Fenera GS Pino 3-0

1DF C.T. Torino Retrocessione Girone S: Club76 Fenera Chieri Silver vs Borgofranco Volley 1-3

Domenica 12 maggio

CT13F3 C.T. Torino Classificazione 33-40: Club76 GS Pino vs VE.LA L Nera 3-1

CT13F5 C.T. Torino Classificazione 15-19: Pianeta Volley MTV Gialla vs Club76 Fenera Chieri 3-1

CT14F3 C.T. Torino Classificazione 29-36: VE.LA Volley Arancio vs Club76 Fenera Chieri 2-3

CT14F3 C.T. Torino Classificazione 29-36: Club76 Fenera Chieri vs Unionvolley Pinerolo 2011 1-3

CT15M2 C.T. Torino Classificazione 5-12: Fenera Chieri76 vs Arti Rossa 3-1

CT16F1 C.T. Torino Classificazione 64-70: Club76 Chieri GS Pino vs Magic Pinerolo 3-0